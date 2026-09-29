Due cani scappano di casa, polizia li ritrova e li riconsegna alla proprietaria

Due cani di taglia media sono scappati dal giardino di casa a Volterra, causando ore di preoccupazione per la loro proprietaria. La donna, accorgendosi della scomparsa, ha iniziato a cercarli, ma con il passare delle ore, la situazione si è fatta sempre più drammatica. I cani, visibilmente impauriti, erano riusciti ad allontanarsi grazie a un’apertura del cancello e rischiavano di finire sulla strada, in mezzo al traffico. La polizia è intervenuta tempestivamente, grazie all’attenzione e alla sensibilità di due agenti della Polizia di Stato, che hanno recuperato gli animali e li hanno riconsegnati alla loro umana.

Una ricerca paziente e sensibile

I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno iniziato a perlustrare le strade della zona, percorrendo più volte diversi tratti alla ricerca degli animali scomparsi. La situazione richiedeva particolare attenzione, soprattutto per la vicinanza di una strada trafficata. I cani, spaventati, si erano rifugiati nella vegetazione circostante, rendendo più complicate le operazioni di recupero. Gli agenti, entrambi grandi amanti degli animali, hanno provato a richiamarli, cercando di conquistarne la fiducia senza spaventarli ulteriormente. La donna aveva temuto che i cani potessero raggiungere una delle principali strade di collegamento con Volterra, dove il passaggio delle automobili rappresentava un serio pericolo. La polizia li ha ritrovati vicino a una strada trafficata e li ha riportati alla loro proprietaria, salvando così la serenità di una famiglia.

Un lieto fine grazie alla pazienza

Dopo diversi tentativi e una lunga ricerca, i cani hanno trovato il coraggio di avvicinarsi, permettendo ai poliziotti di recuperarli e metterli finalmente al sicuro. Una volta terminato l’intervento, gli animali sono stati accompagnati dalla loro proprietaria, ponendo fine a ore di apprensione. La donna ha raccontato agli agenti che, poche ore prima, i suoi cani erano usciti in giardino come ogni mattina, ma avevano approfittato di un’apertura del cancello per allontanarsi.

Fortunatamente, il tempestivo intervento della polizia ha permesso di evitare conseguenze e di riportare entrambi gli animali a casa. Questa vicenda dimostra quanto anche una semplice fuga dal giardino possa trasformarsi in una situazione pericolosa. Bastano pochi istanti e un cancello lasciato aperto perché un animale si allontani, perdendo i propri punti di riferimento. Controllare regolarmente recinzioni e cancelli, mantenere aggiornati i dati del microchip e segnalare tempestivamente uno smarrimento sono precauzioni fondamentali.

La storia dei due cani di Volterra si conclude fortunatamente con un lieto fine, grazie all’attenzione e alla pazienza di due poliziotti che non hanno rinunciato a cercarli e a conquistarne la fiducia. La polizia ha salvato la vita degli animali, evitando che potessero essere investiti o finissero in situazioni pericolose. La loro riconsegna alla proprietaria ha restituito la tranquillità a una famiglia che aveva vissuto ore di ansia.