Ghost, il cane sordo diventa poliziotto per il recupero di droga

Ghost, un cane sordo di razza Pitbull, ha trovato un lavoro inaspettato nel settore della polizia: diventare un cane poliziotto per il recupero di droga. Il suo talento per trovare palline da tennis, una caratteristica che lo ha reso “non adottabile” inizialmente, è diventato un vantaggio per il suo addestramento. Il cane, che ha vissuto in un rifugio in Florida, è stato salvato da Swamp Haven, un’organizzazione di soccorso per animali, e trasferito in Washington, dove ha iniziato a lavorare con la polizia penitenziaria.

Un cane sordo diventa poliziotto

Ghost, noto come “Gator”, ha superato le sfide legate alla sua condizione di sordo grazie all’addestramento speciale. Barbara Davenport, un’esperta di addestramento cani ad alta energia, ha riconosciuto il potenziale del cane e lo ha addestrato per diventare un cane poliziotto per la polizia penitenziaria. Davenport ha spiegato che la sua condizione di sordo lo rende più concentrato, permettendogli di seguire comandi con segnali specifici. Il fatto che Ghost sia sordo sembra renderlo ancora più focalizzato, ha detto Davenport.

Un viaggio di 48 volontari

Il trasferimento di Ghost da Florida a Washington ha richiesto un enorme sforzo da parte di volontari. Più di 48 conducenti hanno partecipato al trasporto del cane, che ha trascorso circa 12 settimane in viaggio. Durante il viaggio, i volontari hanno raccontato storie di incidenti, come sedie auto strappate o collari distrutti, ma hanno anche trovato un legame speciale con Ghost. Per la fine della settimana, tutti avevano una storia su Gator, ha detto Lindsay Kelley, fondatrice di Swamp Haven.

Ghost ha dimostrato una passione per le palline da tennis, una caratteristica che ha portato a un’idea innovativa da parte del personale del Olympic Peninsula Humane Society. Il suo talento per trovare oggetti nascosti ha reso possibile il suo addestramento come cane poliziotto. Ora, invece di giocare con palline, Ghost utilizza la sua energia per trovare droga in carcere. Il suo lavoro è diventato un esempio di come un cane “non adottabile” possa trovare un’altra strada.

Ghost ha completato il suo addestramento e ora è ufficialmente il primo cane sordo ad essere addestrato come cane poliziotto in Washington. Il suo lavoro è stato accettato con entusiasmo, e ha anche portato a ulteriori collaborazioni in altre strutture penitenziarie. Anche se il cane ha un lavoro impegnativo, ha il tempo libero per giocare con le sue palline da tennis. È stato un team effort per salvare Gator, ha detto Kelley. Siamo felici di essere una piccola parte del suo viaggio. La storia di Ghost non solo ispira gli amanti dei cani, ma anche chiunque si occupi di adozione e addestramento. Il cane ha dimostrato che non tutti i cani “non adottabili” sono destinati a rimanere in rifugio. Con la sua abilità e la sua determinazione, Ghost ha trovato un’altra possibilità nella vita, e il suo lavoro potrebbe aiutare altri cani a trovare la loro strada.