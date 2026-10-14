Kiko, il cane scomparso per il tornado, ritrovato a Marsala dopo ore di apprensione

Un tornado ha trascinato via Kiko, un cane di casa a Marsala, in provincia di Trapani, causando ore di preoccupazione per la sua scomparsa. La famiglia del cane, dopo un momento di terrore, ha ricevuto la notizia tanto attesa: Kiko è stato ritrovato e tornato a casa, sebbene con gravi ferite. L’evento ha commosso la comunità e ha suscitato un’ondata di solidarietà verso le famiglia colpite dal maltempo.

Il ritrovamento di Kiko e le sue condizioni

Kiko, un cane che vive normalmente all’aperto e non è tenuto in catena, è stato ritrovato grazie all’intervento di Andrea Russo, che ha immediatamente avvisato i proprietari. La notizia del ritrovamento è stata condivisa sui social con un messaggio di emozione e gratitudine. Tuttavia, il cane ha riportato ferite gravi alla schiena, che hanno richiesto un intervento chirurgico. La famiglia, già provata dal tornado, deve ora affrontare anche le conseguenze delle ferite riportate da Kiko.

Il ritrovamento di Kiko è stato un momento di sollievo per la famiglia, ma anche di preoccupazione per le sue condizioni.

La richiesta di aiuto è stata accompagnata da un messaggio di solidarietà nei confronti delle numerose famiglie colpite dal tornado, molte delle quali hanno subito danni gravi alle proprie abitazioni. La famiglia di Kiko ha perso tutto a causa del fenomeno meteorologico e deve ora affrontare le conseguenze delle ferite riportate dal proprio animale. Per questo motivo è stato lanciato un appello alla solidarietà, invitando chiunque desideri offrire un contributo a mettersi in contatto con Susanna Buscaino, la proprietaria di Kiko.

Un dettaglio che ha suscitato polemiche

Nel frattempo, i volontari hanno chiarito un dettaglio che aveva suscitato polemiche sui social: in una fotografia diffusa durante le ricerche, Kiko appariva legato a una catena. Secondo quanto spiegato, si trattava di una precauzione temporanea adottata durante l’apertura del cancello, per evitare che il cane, incline alla fuga, potesse raggiungere la strada e rischiare di essere investito. Kiko, infatti, vive normalmente nel proprio spazio esterno e non viene tenuto alla catena.

La spiegazione dei volontari ha cercato di calmare le polemiche e di evitare giudizi affrettati.

La vicenda di Kiko ricorda quanto gli eventi meteorologici estremi possano mettere in pericolo non solo le persone, ma anche gli animali domestici. Per sostenere chi si trova in difficoltà, i volontari hanno messo a disposizione un contatto WhatsApp, 380 367 2699, dedicato alle segnalazioni di animali dispersi o bisognosi di assistenza nella zona colpita dal tornado. Perché, anche dopo una tragedia, la solidarietà può aiutare a ricominciare. E per la famiglia di Kiko, poter riabbracciare il proprio cane è già un primo, preziosissimo passo.