Luna, il cane perso in Yellowstone, ancora in cerca di casa

Luna, un cane di razza Jack Russell Terrier di 10 anni, è ancora dispersa in Yellowstone National Park dopo essere fuggita da un campeggio durante un viaggio di famiglia. La sua famiglia, originaria della California, l’ha lasciata sola in una cabina con un cartello “Non disturbare”, ma quando il personale delle pulizie ha aperto la stanza, Luna è scappata e si è persa nel vasto territorio selvaggio. Mentre i soccorritori si preparano a una ricerca sempre più difficile, la famiglia attende notizie con ansia.

Una ricerca in mezzo alla natura selvaggia

La ricerca di Luna si svolge in un ambiente estremamente complesso, dove la neve iniziale e le temperature gelide complicano le operazioni. Il parco è abitato da animali selvaggi come orsi, lupi, coyote e leoni montani, rendendo la situazione per i soccorritori estremamente delicata. Luna pesa circa 20 chili e, nonostante le condizioni avverse, è stata più volte avvistata. I soccorritori, con l’aiuto di un cane da traccia, hanno seguito il suo odore, ma non hanno ancora potuto localizzarla con certezza.

La famiglia ha espresso profonda disperazione, descrivendo Luna come una parte essenziale della loro vita. La ricerca è stata supportata da personale del parco, volontari e visitatori che hanno contribuito a segnalare eventuali avvistamenti. La squadra di soccorso, guidata da Katie Boucher, presidente del Norris Ark Training and Recovery Center, ha ottenuto permessi speciali per operare in aree non accessibili al pubblico. La squadra ha anche evitato di rivelare la posizione precisa di Luna per evitare che visitatori incauti la disturbassero.

Un’esperienza di sopravvivenza

La famiglia di Luna ha raccontato che il cane aveva vissuto la sua prima parte di vita come cane randagio, un’esperienza che potrebbe aver contribuito alla sua capacità di sopravvivere in un ambiente ostile. La sua capacità di adattarsi potrebbe essere un fattore chiave nella sua sopravvivenza. Tuttavia, trovare un cane di piccola taglia in un’area così vasta rimane un compito estremamente difficile. La neve, pur offrendo la possibilità di identificare le sue impronte, minaccia di interrompere le operazioni a causa delle condizioni peggioranti. La ricerca si svolge in un periodo cruciale, con le chiusure stagionali che si avvicinano e che potrebbero limitare ulteriormente le possibilità di trovare Luna. La speranza rimane alta, ma la situazione resta estremamente complessa.

La squadra di soccorso ha anche ricevuto supporto logistico da Delaware North, che ha fornito cibo e alloggio per i membri del team. La collaborazione tra enti locali e volontari è un elemento chiave per la continuità delle operazioni. La famiglia di Luna, pur devastata, continua a credere nella possibilità di riavere il loro cane, nonostante le difficoltà. La ricerca di Luna è un esempio di come la determinazione e la collaborazione possano affrontare sfide estreme, anche in un ambiente così selvaggio come Yellowstone.

Nonostante le sfide, i soccorritori continuano a sperare che Luna entri in una trappola preparata e possa finalmente tornare a casa. La famiglia, che ha lasciato il parco dopo una settimana di ricerca, continua a seguire le notizie con grande attenzione. La ricerca si svolge in un periodo cruciale, con le chiusure stagionali che si avvicinano e che potrebbero limitare ulteriormente le possibilità di trovare Luna.