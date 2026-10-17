Mortalità dei lupi in Italia: 190 esemplari morti nei primi quattro mesi del 2026, bracconaggio e conflitti con allevatori

Nel solo periodo gennaio-aprile 2026, in Italia sono stati registrati 190 decessi di lupi, un numero che mette in luce una situazione di grave preoccupazione. La mortalità, documentata dall’Osservatorio Lupo di 30Science.com, si concentra su tre cause principali: investimenti stradali, avvelenamenti e bracconaggio. Questi dati, raccolti in un periodo relativamente breve, indicano un problema sistemico, non episodico, che richiede interventi urgenti e strutturali.

mortalità illegale e conflitti con allevatori

La mortalità da avvelenamento e bracconaggio rappresenta una forma di persecuzione illegale che colpisce indiscriminatamente la specie. L’avvelenamento, in particolare, è una pratica vietata e pericolosa, che non solo uccide i lupi, ma anche altri animali che entrano in contatto con le esche. Il bracconaggio, invece, è una forma diretta di persecuzione illegale di una specie protetta. Questi fenomeni sono spesso legati a conflitti con il mondo dell’allevamento, dove la predazione dei lupi su bestiame genera tensioni e, in alcuni casi, azioni illegali.

La protezione formale non si traduce in protezione reale sul territorio.

Il lupo è una specie protetta in Italia, in base alla normativa europea e nazionale, ma la protezione formale non si traduce automaticamente in una tutela effettiva. Questo paradosso normativo si fa più evidente quando si confrontano i dati di mortalità con i limiti legali previsti. Il decreto di gestione del lupo per il 2026, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, fissa in 160 esemplari il numero massimo di lupi che possono essere legalmente prelevati nell’intero anno. Tuttavia, nei primi quattro mesi del 2026, sono già stati registrati 190 decessi, un numero che supera di gran lunga la soglia prevista.

cause sociali ed economiche del conflitto uomo-lupo

Ridurre la mortalità illegale senza affrontare le cause sociali ed economiche del conflitto uomo-lupo significa lavorare sui sintomi senza toccare le radici del problema. Il lupo torna ad abitare territori da cui era scomparso per decenni, generando frizioni reali con chi vive e lavora in quelle aree. Questo fenomeno richiede una gestione equilibrata tra conservazione, allevamento e gestione del territorio.

La soluzione richiede volontà politica e risorse adeguate.

Per invertire la tendenza, è necessario un intervento su diversi livelli. Sul fronte degli investimenti stradali, la mappatura delle aree a maggior rischio e la realizzazione di corridoi faunistici sono misure tecnicamente realizzabili, anche se costose. Sul fronte del bracconaggio e degli avvelenamenti, servono risorse investigative dedicate, pene effettivamente dissuasive e una collaborazione più stretta tra forze dell’ordine, enti di protezione e comunità locali. La sfida più complessa, però, è culturale: costruire un dialogo onesto tra conservazione, allevamento e gestione del territorio. La documentazione dell’Osservatorio Lupo su 30Science.com conferma che il problema è sistemico e non episodico. Il fatto che nei primi quattro mesi del 2026 siano già stati registrati 190 lupi morti in Italia — più di quanti la legge consentirebbe di abbattere in un anno intero — è un segnale che il sistema di protezione della specie presenta crepe profonde. Colmarle richiede volontà politica, risorse adeguate e una capacità di costruire un dialogo onesto tra le diverse parti coinvolte.