Una visita al veterinario si trasforma in tragedia per un cane apparentemente sano.

Una visita al veterinario per un controllo routine si è trasformata in tragedia per Chelsea Graham, proprietaria di un cane apparentemente sano, Draco, un Italian Mastiff di tre anni. L’incidente, avvenuto il 2 luglio al Laurel Oaks Animal Hospital in Georgia, ha portato alla morte del cane dopo un’esperienza drammatica e traumatica. La donna ha raccontato che Draco, pur essendo in salute, ha subito danni cerebrali durante un tentativo di restrizione da parte del personale sanitario, causando convulsioni e un arresto respiratorio. Nonostante i tentativi di rianimazione, il cane è morto dopo tre giorni di monitoraggio.

Un cane apparentemente sano in una situazione di pericolo

Draco, descritto come un cane “perfettamente sano” al momento dell’arrivo al veterinario, aveva una certa diffidenza nei confronti del personale. La sua ansia e la sua taglia lo rendevano un caso di difficile gestione per i tecnici. Graham ha spiegato che aveva informato i veterinari del comportamento del cane, ma aveva fiducia nel loro lavoro. Tuttavia, durante la visita, Draco ha mostrato comportamenti aggressivi, come l’abbattimento di un muzzarelli, e i medici hanno deciso di non sedarlo, preferendo un tentativo di restrizione.

La restrizione ha avuto conseguenze fatali

Secondo le dichiarazioni di Graham, durante il tentativo di immobilizzare Draco, il cane è stato spinto in un angolo e legato con una corda attraverso una fessura della porta. Il tecnico ha riuscito a bloccarlo dall’altra parte, ma il risultato è stato un’insufficiente ossigenazione e un’alterazione del cervello. Il cane ha perso conoscenza e non ha più respirato. I medici hanno iniziato immediatamente una rianimazione, ma il quadro era grave. La convulsione non si è mai interrotta, e il cane è morto dopo tre giorni di monitoraggio.

Un caso che ha scatenato una serie di azioni legali e di protesta

Dopo l’incidente, Graham ha deciso di denunciare l’episodio al Georgia State Board of Veterinary Medicine e al dipartimento della protezione dei consumatori del Georgia. L’obiettivo è quello di evitare che un episodio simile possa verificarsi in futuro. L’azienda veterinaria ha rifiutato di commentare, ma ha riconosciuto che esistono due versioni delle fatti. La famiglia ha anche ricevuto un contributo per le spese mediche, ma nonostante l’aiuto economico, il cane non è tornato.

La storia di Draco ha suscitato emozioni forti e riflessioni su come si possa gestire la salute animale in modo sicuro e rispettoso. La perdita di un cane, soprattutto per un proprietario che lo vive come un membro della famiglia, è un trauma profondo. Graham ha espresso il suo dolore e la sua volontà di far sentire la voce di Draco, sperando che la sua storia possa servire di lezione per altri. La morte di Draco rappresenta un caso drammatico che mette in luce i rischi di un’esperienza di routine al veterinario. La fiducia nella professionalità del personale, pur essendo fondamentale, non può mai garantire la sicurezza assoluta. La storia di Draco è un monito per tutti i proprietari di animali e per i professionisti del settore, che devono sempre considerare le implicazioni di ogni azione, anche quelle apparentemente banali.