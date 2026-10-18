Una famiglia lotta per riavere il cane perso, ma la risposta del rifugio è inaspettata

Una donna di Kansas, Jessica Palacio, ha vissuto un’esperienza drammatica dopo che il suo cane, Capone, è stato trovato da un rifugio animale, ma non è stato restituito a lei. Il cane, che aveva perso durante una passeggiata il 31 marzo, è stato trovato come randagio e portato al rifugio Unleashed Pet Rescue. Tuttavia, quando Palacio ha cercato di recuperarlo, il personale del rifugio ha rifiutato di restituirglielo, nonostante le sue richieste e la sua determinazione a riavere il cane a casa.

Un cane in difficoltà e un’adozione in sospeso

Capone, noto anche come Benedict, è stato trovato senza microchip attivo, ma il rifugio ha potuto identificarlo grazie al numero di telefono associato al chip. Tuttavia, il numero era disattivato, e il cane era in condizioni critiche: aveva una grave infezione da muffa e la pelle era coperta di irritazioni. Il personale del rifugio, guidato da Danielle Reno, ha deciso di non restituirglielo a Palacio, temendo che non fosse in grado di prendersene cura.

Il rifugio ha ritenuto che Palacio non avesse seguito le cure necessarie per il cane.

Palacio ha spiegato che aveva pagato le spese per recuperare il cane e aveva portato i documenti veterinari, ma i record indicavano che il cane non era stato portato in veterinaria da 11 mesi. Inoltre, non c’erano registrazioni di farmaci per le sue allergie, che sono particolarmente gravi durante l’anno. Reno ha sottolineato che, se la famiglia avesse davvero curato il cane, non avrebbe permesso che si graffiava la pelle fino a ferirsi.

Un conflitto tra emozioni e responsabilità

La situazione ha creato un conflitto emotivo e morale. Palacio ha espresso la sua frustrazione e la sua preoccupazione per il benessere del cane, dicendo che il cane era un membro della famiglia e che la sua figlio aveva sofferto per la sua assenza. Tuttavia, il rifugio ha ritenuto che non fosse il momento giusto per restituirglielo, soprattutto considerando le condizioni in cui era stato trovato.

Il rifugio ha rifiutato l’adozione di Palacio, temendo che non fosse in grado di prendersi cura del cane.

Nonostante le richieste di Palacio e la sua determinazione a lottare per il cane, il rifugio ha mantenuto la sua posizione. Al momento, il cane è in cura per le sue condizioni di salute, e la famiglia è in attesa di una decisione definitiva. La situazione rimane in sospeso, con entrambe le parti che cercano di trovare una soluzione che sia nel migliore interesse del cane.

Un caso che ha suscitato attenzione

La storia di Palacio e del suo cane ha suscitato interesse su diversi canali, con la possibilità che il caso venga ulteriormente approfondito. Il rifugio ha deciso di pubblicare una videoconferenza per spiegare le sue motivazioni, ma finora non è stato possibile ottenere una risposta chiara da parte del personale. La famiglia continua a sperare che il cane possa tornare a casa, ma la situazione rimane complessa e delicata.