Canyon, il cane di strada diventato eroe, vince il premio nazionale per il suo lavoro

Canyon, un cane di strada salvato da un rifugio animale nel 2021, ha vinto il premio ASPCA Dog of the Year 2026 per il suo lavoro di soccorso. Dopo anni di addestramento e adozione, il cane è diventato un membro indispensabile delle squadre di ricerca e soccorso, contribuendo a salvare vite in situazioni estremamente difficili. La sua storia inizia quando venne trovato in strada a Mississippi, maltrattato e malato, ma grazie all’attenzione di un volontario, ha trovato un nuovo inizio.

Da rifugio a eroe

Canyon ha iniziato la sua trasformazione quando è stato adottato da un volontario che lo ha portato in un rifugio locale. Dopo mesi di cure mediche, il cane è stato considerato adottabile e ha iniziato a mostrare le sue qualità uniche. La sua curiosità e la sua amicizia hanno attirato l’attenzione di Christy Bormann, una specialista canina che ha visto in lui un potenziale enorme. Bormann ha contattato il suo allevatore e ha iniziato il processo di addestramento per farlo diventare un cane di soccorso. Canyon ha dimostrato una naturale abilità nel seguire comandi e ha imparato a muoversi senza guinzaglio, un’abilità cruciale per le operazioni di ricerca in ambienti complessi. La sua capacità di riconoscere odori umani lo ha reso un partner indispensabile per le squadre di ricerca, permettendogli di trovare tracce che gli esseri umani non riescono a vedere.

Un addestramento rigoroso

Per diventare un cane di soccorso, Canyon ha dovuto superare un addestramento estremamente impegnativo. Bormann e l’organizzazione Category 5 K9 hanno lavorato con lui per sviluppare la sua forza, la sua confidenza e la sua obbedienza. Il cane ha imparato a salire sui gradini, a passare attraverso spazi ristretti e a muoversi in modo agile senza guinzaglio. La sua sensibilità olfattiva gli permette di trovare tracce che gli esseri umani non riescono a vedere, rendendolo un elemento chiave per le operazioni di recupero.

La sua dedizione e la sua abilità lo hanno portato a partecipare a diversi disastri, tra cui incendi, allagamenti e operazioni di ricerca di persone scomparse. Dopo un anno di addestramento, Canyon ha ottenuto certificazioni importanti, tra cui quella di rilevamento di resti umani in ambienti urbani e in ambienti selvaggi. Il lavoro di Canyon ha portato a un riconoscimento nazionale: il premio ASPCA Dog of the Year 2026. Questo onore celebra il suo contributo al soccorso e sottolinea il potenziale dei cani di rifugio quando ricevono l’attenzione e l’addestramento necessari. Per Bormann, il riconoscimento è particolarmente significativo, poiché dimostra quanto un cane di strada possa raggiungere grandi successi.

Nonostante i successi, Canyon ha un futuro tranquillo in vista. Bormann spera di continuare a lavorare con lui per altri due anni prima di permettergli di riposare. Quando si ritirerà, il cane avrà una vita serena, dedicata a riposare e a godersi la famiglia. La sua storia è un esempio di come l’amore, l’attenzione e l’addestramento possano trasformare la vita di un animale e di chi lo accompagna.