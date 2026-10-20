Il declino dei vertebrati selvatici del 73% segnala una crisi senza precedenti, ma la protezione offre speranza

Il Living Planet Report 2026, pubblicato il 8 ottobre 2026, ha reso pubblico un dato allarmante: i vertebrati selvatici si sono ridotti del 73% negli ultimi cinquantadue anni. L’indice Living Planet, basato su dati di 35.803 tendenze di popolazione di 5.790 specie, conferma una crisi senza precedenti per la biodiversità globale. Il calo riguarda tutti i gruppi tassonomici, compresi pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, con un impatto particolarmente grave sugli ecosistemi d’acqua dolce, che registrano un calo del 85%. Questi dati, che spaziano da continenti a continenti, segnalano una perdita di biodiversità che non è più un problema astratto, ma una realtà con conseguenze dirette sulla salute degli ecosistemi e sulla vita umana.

La biodiversità in pericolo: cause e impatti

Le cause del declino sono chiaramente identificate nel rapporto: la perdita e il degrado dell’habitat, il sovrasfruttamento delle risorse, il cambiamento climatico, l’inquinamento e le specie invasive. Questi fattori non agiscono in modo isolato, ma si combinano in sinergia, amplificandosi a vicenda. Ad esempio, una foresta degradata è più vulnerabile alle specie invasive, mentre un ecosistema acquatico inquinato non riesce a mitigare le oscillazioni termiche causate dal clima. La perdita di biodiversità si traduce in ecosistemi meno resilienti, catene alimentari più fragili e una maggiore circolazione di agenti patogeni, che trovano ospiti alternativi quando le popolazioni selvatiche si riducono.

La speranza: interventi mirati e positive tipping points

Nonostante il quadro allarmante, il rapporto del WWF e della ZSL sottolinea che la natura può recuperare, a condizione che la società segua percorsi chiari. Il concetto di positive tipping points — punti di svolta positivi — è al centro del documento. Questi punti rappresentano cambiamenti che, una volta raggiunti, possono autoalimentarsi e portare a dinamiche di recupero difficili da fermare. Per raggiungere questi obiettivi, il rapporto propone tre ambiti prioritari: energia, alimentazione e finanza. La transizione verso fonti rinnovabili, la riduzione dell’impatto dell’agricoltura intensiva sugli habitat e l’orientamento dei flussi di capitale verso attività compatibili con la conservazione della natura sono le leve chiave per invertire la tendenza.

La protezione degli ecosistemi non è solo un dovere ambientale, ma un passo necessario per salvaguardare la salute delle persone e degli animali. I dati del Living Planet Report 2026 riguardano specie selvatiche lontane dal divano di casa, ma le cause che ne determinano il declino — deforestazione, agricoltura intensiva, inquinamento delle acque — sono le stesse che modificano la qualità dell’aria, dell’acqua e del cibo che raggiungono anche gli animali domestici e le persone che li accudiscono. Comprendere questi meccanismi è il primo passo per sostenere politiche che abbiano senso, sia per la fauna selvatica che per gli animali domestici.

Il rapporto, intitolato The Science of Hope, non si ferma al dato allarmante, ma offre una visione positiva: il declino della fauna selvatica è reale e documentato, ma la direzione può cambiare. Le scelte fatte nei prossimi anni, nei sistemi energetici, alimentari e finanziari, determineranno quale futuro ci aspetta. Il messaggio centrale del Living Planet Report 2026 rimane accessibile a chiunque: il declino della fauna selvatica è reale e documentato, ma la direzione può cambiare — e le scelte fatte nei prossimi anni, nei sistemi energetici, alimentari e finanziari, determineranno quale futuro ci aspetta.