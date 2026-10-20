Il Parlamento Europeo approva il divieto dei pallini di piombo: un passo verso la tutela della fauna selvatica

Il Parlamento Europeo ha approvato il divieto dell’uso di pallini di piombo in attività come la caccia, il tiro sportivo e la pesca nelle zone umide, un provvedimento che ha suscitato reazioni contrastanti nel settore venatorio. L’obiettivo è ridurre la dispersione di oltre 44.000 tonnellate di piombo nell’ambiente ogni anno, un problema ambientale conosciuto da decenni e con conseguenze gravi per la fauna selvatica. La decisione, approvata con 362 voti a favore e 292 contrari, segna un passo significativo verso la tutela degli ecosistemi e della salute degli animali selvatici.

Un metallo tossico e una scelta politica

Il piombo, un metallo noto per la sua tossicità, è stato progressivamente eliminato da prodotti come la benzina e le tubature idriche proprio per i rischi che comporta. La sua presenza nelle zone umide, dove si accumula nei sedimenti, rappresenta un rischio reale per gli uccelli acquatici, come anatre, oche e cigni, che lo inghiottono confondendolo con ghiaia o semi. Gli effetti neurotossici del piombo su queste specie sono documentati da studi europei negli ultimi vent’anni, confermando l’urgenza di un intervento. La decisione del Parlamento Europeo mira a ridurre questa contaminazione, applicando una logica simile a quella utilizzata per eliminare il piombo da altri settori.

La riduzione del piombo è un passo necessario per proteggere gli ecosistemi e la fauna selvatica.

La votazione ha evidenziato una spaccatura politica all’interno del Parlamento, con la mozione presentata dal gruppo ECR (Conservatori e Riformisti Europei) che ha raccolto quasi 300 voti. I sostenitori del divieto sostengono che il provvedimento non è prematuro e non penalizza in modo eccessivo i cacciatori, ma alcuni temono un costo economico elevato per il settore. La transizione verso alternative come l’acciaio o il bismuto potrebbe richiedere tempi più lunghi e una maggiore disponibilità di materiali sostitutivi. Il legislatore europeo dovrà affrontare queste preoccupazioni nella fase successiva, definendo un piano di transizione che tenga conto delle reali condizioni del settore.

Implicazioni più ampie per l’ambiente

La decisione non riguarda solo i cacciatori, ma ha implicazioni più ampie. Le zone umide, habitat di straordinaria biodiversità, sono spesso protette e la riduzione del piombo ne migliorerà la salute. Anche i cani che frugano nei terreni di caccia sono esposti a un rischio reale, sebbene la quantificazione di questo rischio sia difficile. La LIPU, organizzazione che tutela gli uccelli, ha accolto con favore il voto, sottolineando come la contaminazione da piombo sia una delle fonti di inquinamento ambientale meno considerate.

La riduzione del piombo contribuirà alla salute degli ecosistemi e della fauna selvatica.

Il voto del Parlamento Europeo non chiude il dibattito, ma apre una fase complessa: l’implementazione. Ogni Stato membro dovrà adottare misure specifiche per rispettare la norma, definendo tempi e modalità di transizione. La direzione è chiara: 44.000 tonnellate di piombo disperse ogni anno non sono più considerate un costo accettabile per la fauna selvatica e per gli ecosistemi. La sfida è ora quella di tradurre questa decisione in azioni concrete, con un equilibrio tra tutela ambientale e rispetto delle attività tradizionali.