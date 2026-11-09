Cane maltrattato trovato in gabbia a Manzano: carabinieri lo salvano e denunciano tre persone

Il 7 novembre 2026, i carabinieri della stazione di Manzano, in provincia di Udine, hanno salvato un cane maltrattato rinchiuso in una gabbia, dopo aver ricevuto una notifica di routine. L’animale, un American Staffordshire Terrier di cinque anni, era visibilmente denutrito e in condizioni di salute gravi, in un ambiente caratterizzato da condizioni igieniche estremamente precarie. L’intervento, inizialmente previsto come semplice adempimento amministrativo, si è trasformato in un’operazione di soccorso animale, con il sequestro del cane e la denuncia di tre persone per maltrattamento e abbandono.

Un intervento casuale che ha salvato un cane in pericolo

Durante la notifica di routine, i carabinieri hanno sentito i guaiti di un cane provenienti da una gabbia all’interno del giardino di un’abitazione privata. Insospettiti, hanno scoperto una situazione terribile: un cane rinchiuso in una gabbia, circondato dalla sporcizia, con gravi problemi di salute e segni di malnutrizione. L’animale, un American Staffordshire Terrier, aveva perso massa muscolare e mostrava segni di comportamenti autolesionistici, indicativi di un grave stato di sofferenza. La scoperta è avvenuta per caso, durante un intervento di routine. I carabinieri non erano lì per cercare un cane maltrattato, ma per notificare un atto. Tuttavia, i lamenti dell’animale hanno attirato la loro attenzione, portando a una situazione che richiedeva intervento immediato. L’animale era in condizioni di salute estremamente compromesse, con segni di malnutrizione e igienicità del luogo non accettabili.

La presenza veterinaria è fondamentale nel recupero

Dopo la scoperta, i carabinieri hanno coinvolto personale veterinario per gestire l’emergenza. La presenza di figure specializzate è cruciale in questi casi, poiché la refeeding syndrome — una risposta metabolica pericolosa che può verificarsi dopo un digiuno prolungato — richiede attenzione e competenze specifiche. I veterinari hanno effettuato accertamenti sanitari e hanno evidenziato un quadro clinico compromesso, con patologie che richiedevano cure immediate. Il cane è stato sottoposto a un’alimentazione controllata e a un ambiente sicuro. Il sequestro preventivo è stato disposto per tutelare l’animale, e il cane è stato affidato a una struttura idonea per ricevere l’assistenza necessaria. Al momento non sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti sul suo percorso di recupero.

Le autorità hanno denunciato tre persone per maltrattamento e abbandono di animali. Si tratta di un uomo di 37 anni residente nella zona e di altre due persone, rispettivamente di 39 e 42 anni, residenti fuori regione. Le responsabilità individuali dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza. L’intervento ha permesso di interrompere una situazione potenzialmente molto pericolosa per la salute dell’animale.

Il caso di Manzano ha messo in luce l’importanza di segnalare situazioni di maltrattamento, anche se non si è certi al cento per cento di ciò che si osserva. In Italia, i maltrattamenti sugli animali possono essere segnalati ai carabinieri, alla polizia locale, alle ASL territoriali o alle guardie zoofile delle associazioni riconosciute. Non è necessario essere certi al cento per cento di quello che si osserva: basta descrivere i fatti e lasciare che le autorità competenti valutino.