Un bambino autistico e il suo cane abbracciano il Papa a Montevideo

Santiago Echeverría, un bambino di 11 anni con disturbo dello spettro autistico, ha vissuto un momento emozionante a Montevideo, grazie al suo cane da assistenza Urko. Inizialmente aveva deciso di rimanere a casa, temendo la folla e il rumore di un evento pubblico. Ma con l’aiuto di Urko, ha superato le sue paure e ha potuto partecipare alla cerimonia e abbracciare Papa Leone XIV, un momento che ha commosso tutti.

Un legame silenzioso ma potente

Urko, il cane da assistenza di Santiago, non ha cancellato le sue difficoltà, ma lo ha accompagnato verso un’esperienza che sembrava troppo complessa. Il legame tra il bambino e il cane è stato fondamentale per permettergli di affrontare la situazione. I cani da assistenza possono aiutare alcuni bambini autistici a gestire meglio determinati ambienti, favorendo le interazioni sociali e l’autonomia. Non sostituiscono i percorsi di sostegno specialistico, ma possono contribuire concretamente al benessere delle persone che li accompagnano.

Il cane non ha solo accompagnato Santiago, ma lo ha aiutato a scoprire nuove possibilità, passo dopo passo, semplicemente restando al suo fianco.

Un abbraccio che ha scatenato emozioni

Quel giorno, Santiago non solo ha partecipato alla cerimonia, ma ha anche trascorso momenti piacevoli con le altre persone presenti. La madre, Rosario Pereira, ha visto il figlio affrontare con coraggio la situazione, grazie al sostegno di Urko. L’emozione più grande è arrivata quando il bambino ha potuto abbracciare Papa Leone XIV. Dopo la cerimonia, Santiago ha voluto riguardare le foto e i filmati dell’incontro, e ha chiesto a sua madre il motivo delle sue lacrime. Rosario gli ha spiegato che si può piangere anche per la felicità. La famiglia aveva iniziato il percorso per ottenere un cane da assistenza attraverso Fundappas, un’organizzazione uruguaiana impegnata nella formazione di cani da assistenza per persone con disabilità. Dopo una lunga attesa, Urko è entrato nella vita di Santiago, diventando un punto di riferimento fondamentale. La sua presenza ha reso possibile un incontro straordinario, che ha lasciato un segno profondo nella vita del bambino e della sua famiglia.

La storia di Santiago e Urko rappresenta un esempio di come un legame silenzioso, fatto di fiducia e presenza, possa trasformare una paura in coraggio e rendere possibile ciò che sembrava irraggiungibile. Il cane non ha solo accompagnato Santiago, ma lo ha aiutato a scoprire nuove possibilità, passo dopo passo, semplicemente restando al suo fianco. Urko non ha cancellato le difficoltà di Santiago, ma lo ha accompagnato verso un’esperienza che sembrava troppo complicata. Perché a volte un cane non cambia soltanto la quotidianità di una persona. Può aiutarla a scoprire nuove possibilità, un passo alla volta, semplicemente restando al suo fianco.