Cagnolina con tumore nello stomaco: endoscopia rivela una patata intera

Una cagnolina di 7 anni, Dandy, ha mostrato segni di malessere per più di una settimana, con vomito intermittente e difficoltà a trattenere cibo e acqua. La proprietaria, Tori Shank, assistente di radiologia presso la clinica MedVet Akron in Ohio, ha deciso di portarla in visita per un esame. L’ecografia ha rivelato una massa sospetta nello stomaco, causando preoccupazione nella famiglia. Tuttavia, l’endoscopia ha rivelato una sorpresa: una patata intera, che si era intrufolata nel sistema digestivo della cagnolina. La scoperta ha evitato un intervento chirurgico invasivo e ha dato sollievo alla famiglia.

Un esame che ha cambiato la vita della cagnolina

La decisione di utilizzare un endoscopio, una telecamera flessibile introdotta attraverso la bocca, ha permesso agli veterinari di osservare più da vicino la presunta massa. Durante l’esame, è emerso che si trattava di una patata gialla intera, probabilmente inghiottita da Dandy da almeno due settimane. La scoperta ha lasciato la famiglia estremamente sollevata, tanto che Tori Shank ha urlato di gioia insieme all’equipe medica. La patata è stata rimossa con delicatezza, e Dandy si è ripresa rapidamente, con una leggera irritazione alla gola per alcuni giorni.

La patata era rimasta nello stomaco per due settimane senza causare sintomi gravi. La famiglia aveva temuto il peggio, ma la diagnosi non invasiva ha salvato la vita della cagnolina. Tori Shank ha anche deciso di tenere la sua cagnolina un po’ più sotto controllo, per evitare futuri episodi simili. L’esperienza ha dimostrato come un esame non invasivo possa salvare la vita di un animale, evitando interventi chirurgici rischiosi e riducendo il dolore per l’animale e la sua famiglia.

Un episodio che ha reso felice la famiglia

Per celebrare l’episodio, la proprietaria ha scelto un costume di Halloween a tema per la cagnolina, un gesto che ha reso l’esperienza ancora più speciale. La storia di Dandy ha suscitato interesse su diversi canali, con molti che hanno condiviso la notizia sui social media. La situazione ha anche portato a riflettere sulle relazioni tra umani e animali, e su come un piccolo incidente possa diventare un momento di gioia e sollievo. La cagnolina è tornata a essere un membro attivo della famiglia. La famiglia di Dandy continua a godersi la sua salute e la sua compagnia, con la certezza che la cagnolina è tornata a essere un membro attivo della loro famiglia. La storia ha anche suscitato interesse per la salute animale e l’importanza di un’approccio medico non invasivo, che può salvare la vita di un animale senza causare dolore o rischi aggiuntivi.