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Una gatta salvata con un snack di fast food

Una gatta è stata salvata da un canale di scolo grazie a un snack di polpette di pollo.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 10 novembre 2026
Una gatta salvata con un snack di fast food

Una gatta è stata salvata da un canale di scolo a Deer Park, New York, grazie a un’azione di soccorso che ha coinvolto volontari, poliziotti e un’idea un po’ insolita: un snack di polpette di pollo. La gatta, rimasta intrappolata per ore nel sistema di drenaggio vicino a un McDonald’s, è riuscita a tornare alla luce dopo un’operazione che ha richiesto pazienza, collaborazione e un po’ di creatività. La missione, durata oltre cinque ore, ha visto l’impegno di diversi cittadini e operatori che hanno contribuito con il loro tempo e la loro attenzione.

Un’azione di soccorso in collaborazione

La gatta, che aveva trovato rifugio nel sistema di drenaggio, è stata individuata da volontari dell’organizzazione North Fork Country Kids Animal Rescue, che hanno collaborato con la polizia di Suffolk County per portarla in salvo. La missione, durata oltre cinque ore, ha visto l’impegno di diversi cittadini e operatori che hanno contribuito con il loro tempo e la loro attenzione. La polizia ha permesso l’accesso al canale, mentre i volontari hanno lavorato con attenzione per raggiungere la gatta senza farle ulteriore danno.

La collaborazione tra volontari e polizia ha reso possibile il salvataggio. La gatta, spaventata e rannicchiata, non si è mostrata disposta a collaborare con i soccorritori. Per superare questa difficoltà, i volontari hanno utilizzato un’idea originale: le polpette di pollo. Questo snack, familiare e appetibile per i gatti, ha permesso ai soccorritori di avvicinarsi alla gatta e di catturarla in modo più sicuro. L’uso di un alimento comune ha reso possibile un salvataggio che altrimenti sarebbe stato più complesso.

Un futuro migliore per la gatta

Dopo il salvataggio, la gatta è stata chiamata Chicken Nugget in onore del suo salvataggio. La gatta, ora in buone condizioni, si prepara a ricevere una visita veterinaria. L’organizzazione ha spiegato che i soccorsi di emergenza comportano spese veterinarie, e ha invitato i sostenitori a contribuire al finanziamento del suo recupero. La gatta, una volta in salute, sarà messa in un programma di accoglienza e potrebbe trovare una famiglia adottiva. Il salvataggio ha richiesto pazienza, creatività e collaborazione. Il caso di Chicken Nugget ha suscitato un grande interesse nella comunità locale, che ha apprezzato l’impegno dei volontari e la collaborazione con la polizia. L’esperienza ha dimostrato come un’azione semplice, come l’uso di un snack, possa fare la differenza in situazioni critiche. La gatta, ora libera dal canale di scolo, ha un futuro promettente e un’opportunità di vita migliore grazie al lavoro di tutti coloro che hanno partecipato al suo salvataggio.

  • La gatta è stata salvata grazie a un’azione di soccorso in collaborazione tra volontari e polizia.
  • Un snack di polpette di pollo ha aiutato a catturare la gatta in modo più sicuro.
  • La gatta, ora chiamata Chicken Nugget, è in buone condizioni e si prepara a ricevere cure veterinarie.

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Redazione Impronta Unika

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