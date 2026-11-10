Progetto Vaia: 200mila alberi piantati nelle Dolomiti per ripristinare ecosistemi e economia locale

Otto anni dopo la tempesta Vaia del 2018, il Progetto Vaia ha piantato 200mila alberi nelle Dolomiti, rigenerando 133 ettari di foresta con un modello di economia circolare. La tempesta, che nel 2018 abbatté oltre 42 milioni di alberi in Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha lasciato un’impronta profonda sull’ambiente e sull’economia locale. Oggi, il lavoro di ricostruzione si basa su un approccio innovativo: il legno abbattuto non viene lasciato marcire, ma viene trasformato in prodotti di design, con i ricavi destinati alla rigenerazione forestale.

Un modello di economia circolare

Il Progetto Vaia, startup italiana con certificazione B Corp, ha messo in atto un circolo virtuoso: il legno delle aree colpite viene recuperato, trasformato in oggetti di design e venduto, con i proventi utilizzati per piantare nuovi alberi. Questo modello non solo ripristina la foresta, ma anche la comunità locale. Ad oggi, il progetto ha recuperato oltre 500 tonnellate di legno, coinvolgendo 15 artigiani e più di 20 piccole e medie imprese del territorio. Questo reticolo produttivo non è un dettaglio marginale: significa che la ricostruzione della foresta è diventata anche un motore economico locale, capace di tenere vive competenze tradizionali della lavorazione del legno alpino mentre si lavora per il futuro degli stessi boschi. Nei prodotti realizzati con il legno di Vaia sono state immagazzinate 173 tonnellate di CO₂, sottratte all’atmosfera e “bloccate” in forma solida.

Riforestazione e resilienza degli ecosistemi

La rigenerazione delle Dolomiti non si limita alla piantumazione di nuovi alberi, ma include una riflessione su come ripristinare ecosistemi più resistenti al cambiamento climatico. Le foreste alpine che esistevano prima di Vaia erano spesso dominate da peccete pure — piantagioni di abete rosso — particolarmente vulnerabili sia ai venti forti sia agli attacchi di insetti come il bostrico tipografo. Reintrodurre una varietà di specie arboree significa costruire ecosistemi più robusti, capaci di rispondere meglio agli stress futuri.

La riforestazione dolomiti condotta attraverso il Progetto Vaia ha privilegiato la diversificazione delle specie rispetto ai rimboschimenti monocolturali del passato. Questo approccio non solo migliora la biodiversità, ma anche la capacità del bosco di regolare il ciclo idrologico e proteggere il suolo da erosioni. Le funzioni ecologiche complete di un bosco — dalla regolazione idrogeologica alla biodiversità degli strati arbustivi e del suolo — si ricostruiscono su scale temporali ancora più lunghe.

Un modello ispiratore per altri territori

Il modello di VAIA ha anche ispirato riflessioni più ampie sulla gestione delle calamità naturali. Tradizionalmente, dopo un evento distruttivo, le risorse vengono concentrate sulla rimozione dei danni e sulla messa in sicurezza immediata. L’idea di trasformare il materiale del disastro — il legno abbattuto — in risorsa economica per finanziare la rigenerazione rappresenta un cambio di paradigma che altri territori stanno osservando con interesse. Non è un caso che a giugno 2026 un approccio simile sia stato applicato in Puglia, dove il legno degli ulivi colpiti da Xylella fastidiosa è stato recuperato per creare cover per smartphone, con parte dei proventi destinati alla riforestazione del Salento. Questo tipo di intervento non si misura solo in superficie, ma in un cambiamento di prospettiva su come gestire i disastri naturali e ripristinare gli ecosistemi.

Il lavoro di VAIA dimostra che la rigenerazione forestale non è solo un atto di riparazione, ma un impegno generazionale. Piantare 200mila alberi è un risultato concreto e verificabile, ma una foresta matura non si misura in anni, si misura in decenni. Gli alberi piantati oggi cresceranno in un clima diverso da quello in cui è cresciuta la foresta abbattuta nel 2018, e le scelte fatte adesso avranno conseguenze che si vedranno solo tra molti anni.