Roman, il Dobermann, ha salvato cinque gattini con il suo olfatto

Un cane di nome Roman, un Dobermann attento e sensibile, ha salvato cinque gattini abbandonati durante una passeggiata in Florida. Il proprietario, immerso nella quiete dei boschi di Tampa, ha notato l’improvvisa fermata del cane e ha deciso di seguirlo, scoprendo un contenitore di plastica chiuso ermeticamente. All’interno, cinque piccoli gattini erano in condizioni critiche, senza cibo né acqua. Grazie all’olfatto estremamente sensibile del cane, il gruppo di volontari della Humane Society di Tampa Bay ha potuto intervenire tempestivamente, salvando le vite dei cuccioli.

Un’esperienza di salvataggio inaspettata

La passeggiata mattutina tra i sentieri naturalistici si è trasformata in un’operazione di salvataggio. Roman, solitamente disciplinato e felice di camminare al fianco del suo umano, ha improvvisamente piantato le zampe a terra. Ogni tentativo di incoraggiarlo a proseguire si è rivelato vano. Il proprietario, intuendo che ignorare l’insistenza del cane sarebbe stato un errore, ha deciso di seguirlo, addentrandosi nella vegetazione. Pochi passi dopo, la scoperta: un contenitore di plastica chiuso ermeticamente, con nastro adesivo, nascondeva cinque piccoli gattini in condizioni estremamente critiche. Il fiuto del Dobermann ha permesso di trovare un abbandono crudele. Senza l’intervento tempestivo di Roman, quel bosco sarebbe diventato la tomba dei cinque gattini. Il proprietario, scosso dalla crudeltà del gesto, ha immediatamente allertato un vicino attivo nei programmi di recupero e tutela felina della comunità.

La potenza dell’olfatto canino

Il cane Roman ha dimostrato una sensibilità olfattiva straordinaria, in grado di intercettare particelle odorose diluite in concentrazioni inimmaginabili per l’essere umano. Mentre l’essere umano percepisce principalmente attraverso la vista, il cane sperimenta la realtà attraverso gli odori. La superficie sensoriale del naso canino è immensa, con un numero di recettori olfattivi che varia tra i 125 e i 300 milioni, a seconda della razza.

La struttura anatomica del muso canino permette di analizzare gli odori in modo “stereo”. Questo significa che il loro naso può essere da diecimila a centomila volte più sensibile del nostro, permettendo di rilevare odori impercettibili. La struttura anatomica del muso canino permette di separare la funzione respiratoria da quella olfattiva, filtrando i flussi d’aria e analizzando gli odori in modo “stereo”, ossia percependo da quale direzione provengono.

I cuccioli, fortunatamente ritrovati in condizioni che hanno permesso loro di alimentarsi già autonomamente, sono ora accuditi in un circuito di affido temporaneo in attesa di trovare una famiglia definitiva. «Lasciare un animale chiuso in un contenitore senza via d’uscita è un atto di crudeltà inaudita», ricordano i volontari dell’associazione. Questo episodio ha dimostrato come l’istinto e la sensibilità di un cane possano portare a un salvataggio inaspettato. Roman, rifiutandosi di camminare lungo il sentiero, ha scelto di percorrere la strada giusta per salvare cinque vite.