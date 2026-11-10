Il pensiero di un pesce rosso che dovrebbe farci paura

«Era soltanto un pesce rosso». Queste parole, ripetute più volte, sono diventate un monito per una società che sembra dimenticare il valore della vita, anche quando essa è piccola e indifesa. A Acerra, in provincia di Napoli, durante un’occupazione studentesca al liceo Alfonso Maria de’ Liguori, un piccolo animale è stato ucciso a colpi di scopa. Una vicenda che non riguarda solo un animale, ma tutti noi. La violenza subita da un essere vivente, fragile e incapace di difendersi, non è un episodio isolato, ma un segnale di una cultura che confonde la forza con il diritto di fare male.

Un pensiero che dovrebbe farci paura

«Era soltanto un pesce rosso». Questa frase, ripetuta più volte, contiene un’idea pericolosa: che esistano vite così piccole da non meritare la nostra attenzione. Il pensiero che qualcuno possa guardare un animale indifeso senza riconoscere il valore della sua vita è il vero problema. Non è solo la violenza subita dal pesce, ma l’idea che una vita, per quanto piccola, non abbia peso. La sofferenza di un animale, quando diventa qualcosa da ignorare o peggio da trasformare in un gesto di crudeltà, non riguarda più soltanto quell’animale. Riguarda tutti noi. Non c’è nulla di coraggioso nel colpire chi non può reagire. Non c’è ribellione, non c’è protesta e non c’è libertà che possano giustificare la violenza gratuita contro una creatura innocente. Il coraggio è un’altra cosa. È fermarsi. È dire di no. È scegliere di proteggere anche quando sarebbe più facile voltarsi dall’altra parte.

La responsabilità di educare al rispetto

La scuola ha un ruolo fondamentale nel formare una società più umana. Non si tratta solo di insegnare a conoscere il mondo, ma anche di abitarlo con coscienza. Parlare di tutela degli animali, di convivenza e di responsabilità non è un tema marginale. È un modo concreto per educare alla cittadinanza e al rispetto. Quando spieghiamo a un bambino che un pesce non è un giocattolo, stiamo insegnando il rispetto dei limiti, la responsabilità verso chi dipende da noi e la capacità di riconoscere la fragilità altrui.

Le famiglie devono essere le prime alleate di questo lavoro. Non possiamo chiedere ai ragazzi ciò che noi adulti, nei nostri comportamenti quotidiani, non siamo disposti a mostrare. L’empatia non si insegna con una frase scritta su un cartellone una volta all’anno. Si costruisce ogni giorno, con l’esempio. È questa l’umanità in cui continuo a credere: non un’umanità perfetta, ma capace di scegliere da che parte stare. La storia del pesce rosso non deve diventare un’accusa contro tutti i giovani. Sarebbe ingiusto. Conosco ragazzi meravigliosi che dedicano il proprio tempo ai canili, ai gattili e al recupero degli animali feriti. Sono ragazzi capaci di una sensibilità che molti adulti dovrebbero imparare. Proprio per loro, e per il futuro che rappresentano, dobbiamo affrontare questi episodi con serietà. Senza minimizzarli come semplici ragazzate, ma anche senza rinunciare alla possibilità di educare, comprendere e cambiare.

Non so se quel piccolo pesce avesse un nome. Non so da quanto tempo fosse in quell’acquario, né se qualche studente si fermasse ogni mattina a guardarlo nuotare. So soltanto che non aveva fatto nulla per meritare la violenza. E mi auguro che la sua storia non venga dimenticata appena l’attenzione si sposterà sulla notizia successiva. Vorrei che diventasse occasione di confronto nelle classi e nelle case. Che qualcuno, leggendola, decidesse di insegnare a un figlio un gesto di gentilezza in più.

Perché c’è un pensiero che non riesco a togliermi dalla testa: in quella scuola tante cose materiali potranno essere ricomprate, ma forse ciò che aveva il valore più grande era proprio ciò che qualcuno ha considerato meno importante. Una piccola vita silenziosa. E allora vi lascio con una domanda: se non siamo capaci di rispettare un essere vivente quando è piccolo, fragile e incapace di difendersi, su quali fondamenta vogliamo costruire una società più umana?