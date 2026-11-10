Il corridoio verde lungo l’ex confine tedesco ospita migliaia di specie rare

Il corridoio verde lungo l’ex confine tedesco, noto come Green Belt, si estende per 1.393 km e ospita migliaia di specie animali e vegetali in un ecosistema straordinario. NATO dall’isolamento forzato della Guerra Fredda, questo tratto di terra è diventato un rifugio per specie rare e marginalizzate altrove. La sua storia, nata da un vuoto di guerra, ha dato vita a un ambiente naturale intatto e ricco di biodiversità.

Un ecosistema nato dall’isolamento

La Green Belt, come è comunemente chiamata, è una rete di biotopi che si snoda attraverso la Germania, da nord a sud, dal Mar Baltico fino ai confini con la Repubblica Ceca e l’Austria. Durante la Guerra Fredda, la zona di confine era una no man’s land inaccessibile, con reticolati, torrette di guardia e campi minati che impedivano qualsiasi presenza umana stabile. Senza interventi agricoli o urbanizzazioni, la vegetazione spontanea ha ripreso possesso di quel territorio, creando un habitat unico e intatto.

La continuità del corridoio e l’assenza di frammentazione hanno permesso a migliaia di specie di prosperare. Nelle zone umide del nord si trovano aironi cenerini, cicogne nere e anatre selvatiche, mentre nel centro del corridoio si possono imbattersi in lontre, linci e esemplari di lupo tornati spontaneamente in Germania. Inoltre, farfalle, ortotteri e rettili trovano spazio in aree aperte che altrove non esistono. La Green Belt è un modello naturale di conservazione, in linea con le teorie della biologia della conservazione.

La struttura del corridoio non è un parco tradizionale, ma una rete di biotopi che varia in larghezza tra i 50 e i 200 metri. Questa diversità riflette la varietà degli ambienti attraversati, da foreste a prati umidi. La continuità lineare è il fattore chiave per permettere agli animali di spostarsi e mantenere connessioni genetiche. La Green Belt è riconosciuta come la più grande rete di biotopi della Germania, ospitando specie rare che altrove sopravvivono in pochi altri siti.

Un itinerario tra storia e natura

Il corridoio verde non è solo un’area protetta, ma anche un itinerario percorribile. Sentieri e piste ciclabili si sviluppano lungo buona parte del tracciato, offrendo un’esperienza unica che intreccia storia e natura. Chi percorre il corridoio incontra i resti fisici della divisione, come fondamenta di torrette o cartelli commemorativi, immersi in una vegetazione che li sta lentamente assorbendo. Questo tipo di turismo richiede tempo e attenzione, ma offre una visione unica del passato e del presente. Alcuni tratti attraversano piccoli borghi che durante la Guerra Fredda erano tagliati fuori dal mondo. Oggi queste comunità sono spesso le più attive nel valorizzare e custodire il corridoio. La storia della Green Belt dimostra che la natura, quando le viene concesso spazio e tempo, ha una capacità di recupero sorprendente. Tuttavia, la conservazione attiva rimane fondamentale per proteggere il corridoio dalle pressioni che lo circondano, come l’espansione agricola e i cambiamenti climatici.

La lezione più grande della Green Belt è che la natura non aspetta permessi per riprendersi il suo spazio. Quando gli esseri umani si sono allontanati — anche se per ragioni tragiche — gli ecosistemi hanno risposto con una vitalità sorprendente. Questo non significa che la conservazione attiva non serva: serve eccome, soprattutto per proteggere il corridoio dalle pressioni che oggi lo circondano. Visitare o anche solo conoscere il corridoio verde della Cortina di ferro significa portare con sé una doppia consapevolezza: quella di un continente che ha saputo trasformare una delle sue pagine più buie in qualcosa di vivo e prezioso, e quella di quanto fragile e al tempo stesso resiliente possa essere il mondo naturale quando smette di essere ostacolato.