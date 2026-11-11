Gattina abbandonata mangia carta per sopravvivere, salvata da una donna e volontari

Una gattina di appena tre settimane, trovata sola e in condizioni disperate, ha trovato un’alternativa alla sofferenza grazie a un incontro fortuito. La piccola, che aveva iniziato a mangiare carta e cartone per placare la fame, è stata salvata da una donna e da volontari dell’associazione Cœur d’Ain Félin. La vicenda, avvenuta il 19 ottobre nei pressi di Trévoux, nel dipartimento francese dell’Ain, ha suscitato emozione e solidarietà. La gattina, chiamata Meskina, era estremamente magra, debole e provata, con un’infezione respiratoria riconducibile al raffreddore felino, una condizione particolarmente pericolosa per un cucciolo così giovane.

Un incontro che ha cambiato il destino di Meskina

Una donna, camminando lungo una strada, ha sentito qualcosa sfiorarle le gambe. Abbassando lo sguardo, si è trovata davanti una gattina minuscola, così fragile da sembrare incapace di sopravvivere ancora a lungo senza aiuto. La piccola, che cercava disperatamente un contatto umano, si strofinava contro la donna, quasi volesse attirare la sua attenzione e trovare finalmente qualcuno disposto a proteggerla. Il suo gesto ha cambiato la vita di Meskina, che aveva appena tre settimane di vita e non aveva ricevuto alcun tipo di accudimento.

La gattina aveva ingerito carta e cartone per sopravvivere. Durante i primi controlli, i volontari hanno notato qualcosa di insolito: nelle feci di Meskina erano presenti frammenti di carta e cartone. Secondo l’associazione, la piccola potrebbe aver ingerito quei materiali nel tentativo disperato di placare la fame. Non esistono certezze sulle circostanze in cui siano stati ingeriti, ma questa possibilità ha profondamente colpito i soccorritori. Una gattina di appena tre settimane, che avrebbe dovuto nutrirsi del latte materno, potrebbe essersi ritrovata a cercare sostentamento tra materiali non commestibili. Non è noto quanto tempo abbia trascorso da sola né che cosa sia accaduto alla madre.

Un percorso di recupero complesso ma promettente

I volontari hanno immediatamente avviato le cure necessarie, cercando di contrastare l’infezione respiratoria e favorire la ripresa dell’alimentazione. Meskina, pur mostrando pochissimo appetito, ha iniziato a migliorare grazie all’attenzione costante dei volontari. La sua storia ricorda quanto possa essere importante fermarsi davanti a un animale in difficoltà. Perché quella gattina, che forse aveva cercato di riempire lo stomaco con carta e cartone, ha finalmente incontrato qualcosa che nessun rifiuto avrebbe potuto offrirle: una mano pronta ad aiutarla e una concreta possibilità di sopravvivere.

L’associazione ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese veterinarie e garantire alla cucciola l’assistenza indispensabile. Le sue condizioni richiedevano attenzione costante e il percorso di recupero si presentava complesso. Il suo recupero resta una speranza, ma una cosa è già cambiata: Meskina non deve più affrontare tutto da sola. La storia di Meskina è un esempio di come un gesto di compassione possa salvare una vita, anche la più fragile.