Cinque specie aliene nel Mare Adriatico: il progetto Aliena monitora minacce emergenti

Il Mare Adriatico ospita cinque specie aliene, tra cui il granchio dei piselli e la noce di mare, secondo il progetto Aliena, iniziativa transnazionale coordinata da Arpa FVG. L’identificazione di queste specie rappresenta un passo avanti nella comprensione delle minacce emergenti per l’ecosistema marino. L’accelerazione degli arrivi di specie non indigene negli ultimi decenni ha reso necessario un monitoraggio sistematico, che il progetto Aliena ha reso possibile grazie a tecniche avanzate di analisi molecolare.

Analisi molecolare per identificare minacce

Il progetto Aliena, nato nel marzo 2024 e finanziato con oltre 2,6 milioni di euro, ha già analizzato e classificato oltre 250 organismi prelevati in aree di monitoraggio. L’uso di tecniche come il DNA barcoding e l’analisi dell’environmental DNA (eDNA) permette di identificare specie con una precisione superiore a quella basata solo su osservazioni morfologiche. Questo approccio è particolarmente utile per le specie invasive, che spesso si trovano in densità basse durante le prime fasi di colonizzazione, quando è più efficace intervenire.

La noce di mare, originaria delle coste atlantiche americane, ha già causato danni in altri mari europei. La sua comparsa nell’Adriatico è un segnale di allarme. Il granchio dei piselli, un crostaceo che vive all’interno di molluschi come cozze e ostriche, potrebbe compromettere la salute di queste specie, con ricadute sull’acquacoltura locale.

Un progetto transnazionale per proteggere l’ecosistema

Il progetto Aliena, che rientra nel programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, coinvolge 7 partner scientifici e istituzionali distribuiti tra Italia e Croazia. L’obiettivo non è solo osservare, ma allineare gli sforzi di più paesi per tenere sotto controllo le specie non indigene. Il monitoraggio intensivo in quattro aree pilota lungo l’Adriatico ha permesso di costruire un quadro aggiornato della biodiversità presente e di quella che non dovrebbe esserci. Il Golfo di Trieste è uno dei contesti più complessi dell’intero bacino adriatico. Si stima che in questa area siano state introdotte circa 90 specie aliene, una concentrazione che la rende particolarmente sensibile alle introduzioni biologiche. L’Adriatico, un mare semi-chiuso con un ricambio idrico lento, è particolarmente sensibile alle perturbazioni biologiche, che possono alterare equilibri ecologici costruiti nel tempo.

Le specie aliene nel Mare Adriatico arrivano principalmente attraverso due vettori: le acque di zavorra delle navi e il fouling, ovvero la colonizzazione degli scafi da parte di organismi. A questi si aggiungono le introduzioni legate all’acquacoltura e i cambiamenti climatici, che rendono l’Adriatico più ospitale per specie di origine meridionale o tropicale. Una volta che una specie si è insediata e ha raggiunto una densità sufficiente a riprodursi, la sua eradicazione è quasi sempre impossibile. Per questo il monitoraggio precoce è così importante: ogni mese guadagnato nella fase di rilevamento è un mese in più in cui le opzioni di gestione rimangono aperte.