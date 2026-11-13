Un gallo ucciso per il suo canto all’alba, un caso che arriva a processo dopo cinque anni.

Un gallo ucciso per il suo canto all’alba ha dato vita a un caso giudiziario che ha impiegato cinque anni per arrivare al processo. L’episodio, che ha suscitato dibattiti su rispetto e convivenza con gli animali, riguarda un uomo di 72 anni residente a Zero Branco, in provincia di Treviso, che ha trovato il proprio volatile senza vita nel cortile della sua casa. L’animale, noto per il suo canto all’alba, era stato ucciso con un colpo d’arma, un fatto che ha scatenato tensioni con un vicino, accusato di averlo sparato. Il caso è arrivato in tribunale, con l’accusa di maltrattamento di animali, previsto dall’articolo 544-ter del Codice penale.

Un canto fastidioso e un conflitto di vicinato

Secondo la ricostruzione dell’accusa, tra il proprietario del gallo e un vicino esistevano già contrasti legati alla convivenza e ai confini delle rispettive proprietà. Il canto del gallo, particolarmente evidente nelle prime ore del mattino, era considerato un disturbo quotidiano. L’animale, come tutti gli altri della sua specie, cantava seguendo il proprio comportamento naturale, legato ai ritmi biologici e alla presenza della luce. Tuttavia, per il vicino, questa abitudine era diventata un problema. Le tensioni, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero progressivamente aumentate fino all’episodio che ha portato alla morte dell’animale.

Le immagini delle telecamere sono diventate fondamentali per ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’animale. Il proprietario ha cercato di comprendere cosa fosse accaduto, arrivando a esaminare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate lungo il perimetro della proprietà. Secondo la ricostruzione dell’accusa, nei filmati comparirebbe una persona che si avvicina alla recinzione con una carabina ad aria compressa, prende la mira e spara verso il cortile in cui si trovava il gallo. Il colpo avrebbe raggiunto l’animale, provocandone la morte. Dopo aver visionato le immagini, il proprietario ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Zero Branco, dando avvio agli accertamenti.

Un processo che dovrà valutare la verità

L’imputato, un uomo oggi di circa 40 anni, è stato accusato di maltrattamento di animali. Tuttavia, ha sempre negato ogni responsabilità, sostenendo di non essere la persona ripresa dalle telecamere. La difesa, affidata all’avvocato Andrea Zambon, ha sottolineato che le immagini non sarebbero sufficientemente nitide per permettere un’identificazione certa. Un aspetto che rappresenta uno dei punti centrali del procedimento giudiziario.

Il processo dovrà valutare le prove raccolte per stabilire se le accuse siano fondate. La Procura ha contestato all’imputato il reato di maltrattamento di animali, sostenendo che il gesto sarebbe stato compiuto senza necessità e con crudeltà. Nel corso della vicenda giudiziaria sarebbe stata prospettata anche la possibilità di definire il procedimento attraverso un decreto penale di condanna, con una sanzione pecuniaria di 6.750 euro in sostituzione di tre mesi di pena detentiva. L’uomo avrebbe però rifiutato questa soluzione, preferendo affrontare il processo per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

Il procedimento proseguirà davanti al Tribunale di Treviso, dove la prossima udienza è prevista per il 27 gennaio 2027. In quella occasione dovrebbero essere ascoltati gli ultimi testimoni dell’accusa, prima dell’avvicinamento alla fase conclusiva del processo. I giudici dovranno valutare le registrazioni delle telecamere, le testimonianze e gli altri elementi raccolti durante le indagini per stabilire se le accuse siano fondate. L’imputato continua a dichiararsi innocente e ogni responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti.