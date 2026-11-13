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Un gatto abbandonato con orecchie piegate trova un’amica dopo tre giorni di solitudine

Un gatto abbandonato con orecchie piegate trova un’amica dopo tre giorni di solitudine.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 13 novembre 2026
Un gatto abbandonato con orecchie piegate trova un’amica dopo tre giorni di solitudine

Un gatto abbandonato con orecchie piegate ha trovato un’amica dopo tre giorni di solitudine. Theodore, un gatto che aveva vissuto da solo dopo che la sua famiglia si era separata, è stato salvato da una donna chiamata Marissa. Dopo averlo recuperato attraverso un messaggio condiviso in un gruppo di lavoro, Marissa ha portato Theodore a casa sua, dove ha iniziato a prendersi cura di lui. Theodore, che aveva contratto il virus FIV, ha mostrato una natura dolce e affettuosa, diventando un compagno costante per Marissa.

Una vita con bisogni speciali

Theodore ha anche una condizione legata ai pidocchi Demodex, che possono influire sulla pelle e sull’orecchio. Marissa ha imparato che i gatti con FIV possono vivere una vita felice con attenzione veterinaria e gestione adeguata. Benché Theodore abbia bisogno di monitoraggio costante per prevenire infezioni, la sua salute non è compromessa. Inoltre, il gatto non ha problemi di udito e può vivere in modo confortevole grazie al trattamento farmacologico.

La sua natura dolce lo ha reso un compagno fedele per Marissa.

La routine quotidiana di Marissa e Theodore ha portato a un legame profondo. Theodore non ha bisogno di attenzioni costanti, ma si sente tranquillo quando sa che lei è vicino. Lui si avvicina per abbracciare Marissa quando è seduto, e si posiziona vicino a lei mentre fa i lavoretti domestici. Marissa ha notato come Theodore risponda ai suoi umori, arrivando a lei quando è triste. Il loro rapporto si è trasformato in un legame di fiducia e affetto.

Un legame che si è rafforzato

Marissa ha descritto Theodore come un gatto eccezionalmente dolce, che non graffia, non ringhia e non morde. Lui preferisce stare vicino a lei, condividendo la stanza o semplicemente osservando le sue attività. Per lei, Theodore non è solo un gatto salvato, ma un amico fedele. La loro storia è un esempio di come un gesto di compassione può cambiare la vita di un animale e di chi lo accoglie.

Il loro legame si è rafforzato con il tempo.

Il gatto che un tempo aveva trascorso tre giorni da solo ora ha un rifugio e una persona che lo ama. Per Marissa, Theodore è molto di più di un animale: è il suo migliore amico. La sua presenza ha portato una stabilità e un senso di sicurezza nella sua vita, e lui, a sua volta, ha trovato un posto dove sentirsi amato e protetto.

  • Theodore ha contratto FIV, ma può vivere in modo sano con attenzione.
  • Ha una condizione legata ai pidocchi Demodex, che richiede cura.
  • La sua natura dolce e affettuosa lo ha reso un compagno fedele per Marissa.

Theodore, che un tempo aveva vissuto da solo, ora ha un rifugio e una persona che lo ama. Per Marissa, Theodore è molto di più di un animale: è il suo migliore amico.

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Redazione Impronta Unika

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