La morte di Bruno, il cane eroe, si rivela una simulazione: la Procura apre un nuovo fronte d’indagine

La morte del cane eroe Bruno, un Bloodhound addestrato da Arcangelo Caressa, ha cambiato completamente il quadro delle indagini. Secondo la Procura di Taranto, la storia dei bocconi con i chiodi che avevano suscitato indignazione nazionale sarebbe stata simulata. L’inchiesta, condotta con attenzione scientifica, ha portato a una svolta significativa, mettendo in discussione la veridicità del racconto iniziale.

Un’inchiesta che ha ribaltato la verità

La Procura ha concluso le indagini preliminari e ha notificato l’avviso di conclusione all’istruttore del cane, Arcangelo Caressa, accusato di simulazione di reato. Secondo il sostituto procuratore Raffaele Casto, l’uccisione di Bruno non si sarebbe mai verificata, ma sarebbe stata sapientemente inscenata. L’episodio, che aveva scosso l’opinione pubblica e spinto persino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a intervenire, si è rivelato un giallo giudiziario.

Le prove scientifiche smentiscono la versione iniziale

Un elemento chiave dell’inchiesta è stato l’esame autoptico condotto da Orlando Paciello, docente dell’Università di Napoli Federico II e consulente tecnico della Procura. L’autopsia ha rivelato che nel corpo di Bruno non erano presenti tracce di sostanze velenose o di chiodi. Inoltre, lo stomaco e l’intestino erano vuoti, indicando che il cane non aveva mangiato da almeno 20 ore. Questo dato smentisce l’ipotesi di un avvelenamento tramite bocconi con chiodi. La Procura ha anche verificato che i bocconi con i chiodi indicati nel documento relativo al decesso erano già all’interno di una busta di plastica al momento dell’arrivo del medico veterinario. Questo ha messo in dubbio la veridicità delle immagini e dei racconti diffusi sui social. Inoltre, le procedure seguite dopo il decesso sono state analizzate, con particolare attenzione alle comunicazioni ufficiali e al rispetto delle normative sanitarie.

Un’indagine che ha portato a nuove accuse

Con la conclusione delle indagini, Caressa ha 20 giorni per presentare una memoria difensiva o chiedere di essere interrogato. La Procura continuerà a valutare le eventuali deduzioni della difesa e deciderà se richiedere il rinvio a giudizio o archiviare il procedimento. L’ipotesi di una simulazione non è solo un’ipotesi, ma un’ipotesi supportata da prove scientifiche e testimonianze. Nonostante la svolta dell’inchiesta, il ricordo di Bruno rimane indelebile. Il cane, celebre per le sue capacità di ricerca e per il suo lavoro in operazioni di soccorso, era un simbolo di legalità e speranza. La sua morte, sebbene rivelatasi una simulazione, ha lasciato un segno profondo nella comunità e nel mondo della cinofilia. La Procura, con le sue indagini, ha dimostrato come la verità possa cambiare radicalmente, anche quando sembra essere già definita.