Le api solitarie del genere Colletes producono un poliestere naturale biodegradabile che si degrada completamente nel suolo in pochi mesi, aprendo nuove possibilità per gli imballaggi sostenibili. Questo materiale, creato da un insetto che costruisce il proprio nido scavando nel terreno, ha proprietà meccaniche e biodegradabili che superano molte plastiche convenzionali. La scoperta, pubblicata nel novembre 2026, rappresenta un passo avanti nella ricerca su materiali alternativi all’inquinamento plastico.

Un materiale naturale con proprietà sorprendenti

Ogni femmina di Colletes costruisce il proprio nido scavando gallerie nel terreno sabbioso o in pareti di terra compatta, e riveste ogni cella con una secrezione prodotta da ghiandole specializzate. Questa secrezione, una volta solidificata, forma una pellicola sottile, flessibile e impermeabile. Il materiale, un poliestere di origine biologica, ha caratteristiche strutturali simili a quelle di alcuni polimeri sintetici. La sua funzione originaria è proteggere le larve e le riserve di polline dall’umidità e dagli agenti atmosferici, garantendo condizioni stabili per lo sviluppo della prole.

Resistente ma destinato a scomparire

Il poliestere prodotto dalle Colletes è resistente quanto basta per proteggere la prole, ma si degrada in pochi mesi una volta che quella funzione è esaurita. Le ricerche attuali indicano una degradazione notevole già a quattro mesi dall’interramento nel suolo, un periodo che contrasta con i secoli necessari per la degradazione di bottiglie di PET o sacchetti di polietilene. Questo è il punto che distingue la bioplastica prodotta dalle Colletes da molti materiali che si definiscono “bio” sul mercato.

Non tutte le bioplastiche sono biodegradabili: alcune persistono nell’ambiente per anni, altre si degradano solo in condizioni industriali controllate. Il poliestere delle Colletes, invece, si scompone nel suolo in condizioni naturali, senza bisogno di impianti dedicati. La resistenza meccanica del materiale non è un dettaglio secondario: una bioplastica che si rompe al primo contatto con l’acqua o che non regge la pressione di un contenitore è difficilmente applicabile. Qui, invece, si tratta di un polimero che le api usano per costruire strutture funzionali, sottoposte a stress ambientali reali.

Un’alternativa con potenziale industriale

Comprendere la struttura molecolare del poliestere delle Colletes è il primo passo verso la possibilità di replicarlo o ispirarsi ad esso su scala industriale. La natura ha già risolto un problema ingegneristico complesso: produrre un polimero che sia allo stesso tempo funzionale nel breve periodo e innocuo nel lungo periodo per l’ecosistema. Studiare come l’ape costruisce questa molecola — quali precursori usa, quali enzimi intervengono, come avviene la polimerizzazione — potrebbe fornire indicazioni preziose per la sintesi di nuovi materiali.

L’obiettivo è comprendere la biochimica del processo per trasferirla, almeno in parte, in sistemi produttivi replicabili. Analogie simili esistono già: la seta di ragno, per esempio, ha ispirato decenni di ricerca su fibre ad alta resistenza; la struttura delle valve di diatomee ha guidato lo sviluppo di nuovi materiali nanoporosi. Il fatto che la degradazione avvenga nel suolo in pochi mesi è anche un vantaggio logistico concreto: non richiede infrastrutture di compostaggio industriale, che in molte aree geografiche non esistono o sono sottodimensionate. Non siamo ancora nella fase in cui questo materiale è pronto per sostituire la plastica sugli scaffali dei supermercati, ma la traiettoria è chiara: la natura ha già progettato soluzioni che la tecnologia umana sta cercando di raggiungere. In questo caso, la soluzione vola, impollina i fiori e costruisce il suo nido a pochi centimetri sotto i nostri piedi.