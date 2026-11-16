Lourdes e la sua comunità salvano 124 gatti randagi con un piano di solidarietà

Da inizio operazione, 124 gatti randagi sono stati catturati, identificati e sterilizzati in modo attento, garantendo un futuro più sereno alla popolazione felina della zona. L’azione, nata come iniziativa di solidarietà, si svolge a Lourdes, in una città mariana dove la comunità si è mobilitata per proteggere gli animali senza casa. L’obiettivo è ridurre la sovrappopolazione e migliorare le condizioni di vita per i gatti, senza abbandonarli al loro destino.

Un impegno duraturo e umano

La città ha scelto un impegno profondo e duraturo, non limitato a un singolo evento. L’amministrazione comunale ha collaborato con associazioni locali e con la Fondazione Brigitte Bardot, nonché con l’associazione francese 30 Millions d’Amis, per garantire un sostegno finanziario e un’assistenza medica di qualità. Ogni gatto catturato riceve un trattamento completo, compresa la sterilizzazione e la tatuatura all’orecchio, per permettergli di ritrovare il proprio territorio in tutta tranquillità.

La collaborazione tra enti locali e associazioni ha reso possibile un intervento di grande impatto.

La clinica veterinaria coinvolta ha garantito un’assistenza medica impeccabile, mentre le associazioni hanno fornito supporto logistico e finanziario. L’operazione è un chiaro esempio di come la cura degli animali possa diventare un valore condiviso, a partire da un’azione semplice ma significativa. La città di Lourdes dimostra che, con impegno e collaborazione, è possibile creare un ambiente più sicuro e accogliente per tutti, anche per chi non ha una casa.

La forza del cuore dei quartieri

La vera forza di questa iniziativa risiede nel cuore dei quartieri, grazie alla vigilanza premurosa degli abitanti di Lourdes. Ogni residente può diventare un elemento chiave del salvataggio, semplicemente avvisando i servizi comunali in caso di avvistamento di un gatto randagio. Basta un contatto per ottenere gabbie di cattura appositamente progettate, che permettono di salvaguardare l’animale senza ferirlo né spaventarlo. Il cittadino riceve poi un buono di presa in carico, che lo accompagna al veterinario per l’intervento.

La partecipazione dei cittadini è fondamentale per il successo del progetto.

Una volta completato il processo, il gatto viene liberato nel luogo stesso della cattura, ritrovando il proprio territorio in tutta serenità. Questo approccio non solo riduce la sovrappopolazione, ma anche la diffusione di malattie e la sofferenza degli animali. L’operazione è un esempio di come la solidarietà possa trasformarsi in un’azione concreta, grazie al lavoro di cittadini, volontari e istituzioni. La città di Lourdes dimostra che, con impegno e collaborazione, è possibile creare un ambiente più sicuro e accogliente per tutti, anche per chi non ha una casa. L’azione di solidarietà ha coinvolto non solo le istituzioni, ma anche la comunità, che ha dimostrato una forte volontà di proteggere gli animali. La sterilizzazione e l’identificazione dei gatti sono solo alcuni degli strumenti utilizzati per garantire un futuro migliore per la popolazione felina della zona.