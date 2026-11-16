Uccello raro migrato da Siberia ucciso da gatto in Inghilterra

Un uccello raro, la calliope, è stato ucciso da un gatto domestico in Inghilterra dopo un viaggio straordinario da Siberia. L’evento, avvenuto il 16 novembre 2026, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di natura e ha riaccendere il dibattito sull’impatto dei gatti sulla fauna selvatica. La calliope, una specie estremamente rara nel Regno Unito, è riuscita a raggiungere l’Inghilterra dopo migliaia di chilometri di migrazione, ma il suo viaggio si è concluso tragicamente.

Un viaggio eccezionale interrotto

La calliope, originaria di Siberia e dell’Asia settentrionale e orientale, si riproduce in quelle regioni e migra verso le aree più calde dell’Asia durante l’inverno. Raggiungere l’Europa occidentale è un evento raro, tanto che tra il 1975 e il 2022, nel Regno Unito erano state registrate soltanto 17 segnalazioni. L’esemplare trovato in Inghilterra ha seguito una rotta insolita, probabilmente attraversando territori immensi e affrontando le difficoltà di una lunga migrazione. La sua presenza così lontana dalle rotte abituali ha reso la vicenda particolarmente significativa.

La donna che vive con il gatto ha raccontato di aver sentito aprirsi la gattaiola e di aver visto il proprio animale rientrare con un piccolo uccello in bocca. L’aspetto insolito dell’uccello, con una splendida macchia rosso-arancione sulla gola, ha incuriosito la proprietaria, che ha deciso di conservare il corpo nel congelatore e successivamente di contattare la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Gli esperti hanno confermato che si trattava di una calliope, conosciuta scientificamente come Calliope calliope, una specie estremamente rara nel Regno Unito.

Un dibattito sull’impatto dei gatti

Questa triste storia solleva una questione importante: l’impatto dei gatti domestici sulla fauna selvatica. La caccia è un istinto naturale, presente anche nei gatti che ricevono regolarmente cibo e attenzioni. Tuttavia, quando possono muoversi liberamente all’aperto, possono rappresentare un pericolo per uccelli, piccoli mammiferi e altri animali. Per ridurre questi rischi, è possibile predisporre giardini protetti, limitare le uscite incontrollate e offrire ai gatti giochi e attività che soddisfino il loro istinto predatorio. La storia della piccola calliope ci lascia una riflessione importante: amare i gatti e proteggere gli animali selvatici non sono due obiettivi incompatibili. Con attenzione e responsabilità possiamo garantire il benessere dei nostri amici felini e, nello stesso tempo, contribuire alla salvaguardia della biodiversità.

Il corpo dell’uccello sarà destinato ad analisi scientifiche e successivamente al Tullie Museum di Carlisle. I maschi presentano una caratteristica gola rosso rubino, mentre le femmine hanno un piumaggio più discreto. La calliope misura appena 14-16 centimetri e appartiene alla famiglia dei Muscicapidi, la stessa del pettirosso e dell’usignolo. Anche in Italia la specie è rarissima: una delle testimonianze storiche risale addirittura al 1886, sui Colli Euganei.