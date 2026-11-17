Una gattina è stata salvata e adottata da un poliziotto a Sora, in provincia di Frosinone, dopo essere stata trovata nascosta in una volante. L’episodio, avvenuto il 17 novembre 2026, ha visto un agente decidere di prendersi cura della piccola, che aveva trovato rifugio in un’auto di servizio. La storia di Zara, la gattina, è iniziata con un’operazione di routine, ma si è trasformata in un momento di empatia e responsabilità.

Un’operazione di routine diventa un salvataggio

Durante le verifiche tecniche previste prima del turno di lavoro, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora hanno sentito un miagolio flebile. L’origine del suono, inizialmente considerata un rumore insolito, si è rivelata una richiesta d’aiuto. La gattina, probabilmente spinta dall’istinto di sopravvivenza, si era nascosta in un angolo dell’abitacolo, cercando riparo dal freddo e dalle condizioni esterne. La piccola, una minuscola palla di pelo nero, era visibilmente spaventata e tremava per il freddo e la paura. Gli agenti, con la massima delicatezza, hanno estratto la cucciola in sicurezza, evitando di farla farsi male o incastrare ulteriormente. La gattina, appena poche settimane di vita, ha trovato un ambiente caldo e protetto all’interno del commissariato, dove è stata rifocillata e accudita.

Un legame nato in circostanze particolari

La gattina, chiamata Zara, ha conquistato rapidamente l’intero turno di servizio, diventando la mascotte improvvisata della giornata. Gli operatori hanno mostrato una grande attenzione verso la piccola, che ha trovato un’ospitalità diversa da quella della strada. Per suggellare quel legame nato in circostanze così particolari, gli agenti hanno deciso di darle un nome: Zara. Il gesto simbolico ha trasformato una trovatella senza storia in un membro riconosciuto della grande famiglia della Polizia di Stato. Ma il capitolo più bello della vicenda doveva ancora essere scritto. Al termine del turno, uno degli agenti che aveva partecipato attivamente al recupero ha preso una decisione maturata nel corso della giornata: adottare Zara.

Da passeggera clandestina a membro della famiglia

Il poliziotto, colpito dalla fragilità di quella creatura e dal legame istintivo creato fin dai primi istanti del salvataggio, ha scelto di non separarsi da Zara. Ha così formalizzato l’adozione della gattina, assumendosene ufficialmente la custodia per portarla con sé nella propria abitazione. Da passeggera clandestina e infreddolita a bordo di una volante, Zara ha varcato la soglia di una vera casa, pronta a essere integrata in una nuova famiglia.

L’episodio, reso noto attraverso i canali ufficiali della Questura di Frosinone, ha suscitato immediata simpatia e apprezzamento sui social network, offrendo uno spaccato umano e autentico del lavoro delle forze dell’ordine. Dietro le divise e le sirene, infatti, restano persone capaci di fermarsi davanti a una vita indifesa, dimostrando che il senso del dovere e la protezione dei più deboli non conoscono confini, nemmeno quando si tratta di un cucciolo di poche settimane in cerca di un rifugio sicuro.