Due storie, due casi di animali vittime di abbandono e incidenti, ma una domanda comune: la legge italiana tutela davvero gli animali domestici? Biondo, un cane ucciso da un Suv, e Chorro, un cane abbandonato in un parcheggio, sono diventati simboli di un dibattito che riguarda la protezione degli animali e i limiti del sistema giuridico italiano. La distanza tra la sensibilità pubblica e la realtà giudiziaria rimane ampia, e i casi di Biondo e Chorro continuano a generare indignazione senza trovare una risposta concreta.

La legge non è sufficiente

La protezione degli animali in Italia è regolata da una normativa che, pur essendo in evoluzione, presenta lacune significative. Prima della legge 189 del 2004, l’uccisione di un animale altrui era considerata un danno patrimoniale, non un reato penale. Oggi, l’articolo 544-bis punisce l’uccisione di un animale per crudeltà o senza necessità, e l’articolo 544-ter punisce il maltrattamento. Tuttavia, l’applicazione di queste norme è spesso limitata.

La responsabilità civile per danni, regolata dal Codice civile, può essere invocata, ma richiede che il proprietario dell’animale si costituisca parte civile e dimostri il nesso causale. Questo processo è lungo e spesso costoso, e non sempre porta a una giustizia concreta. Un incidente stradale, anche se causato da distrazione o velocità eccessiva, difficilmente viene ricondotto alla fattispecie penale del maltrattamento o dell’uccisione intenzionale.

La sfida dell’abbandono

Chorro, invece, è il cane ritrovato abbandonato in un parcheggio. Il suo caso tocca un’altra piaga: l’abbandono, che in Italia è reato ai sensi dell’articolo 727 del Codice penale, ma che nella pratica viene perseguito con difficoltà, soprattutto quando mancano testimoni o prove dirette sull’identità di chi ha abbandonato l’animale. Le difficoltà probatorie, la scarsità di risorse dedicate alle indagini e la bassa priorità assegnata a questi reati nel sistema giudiziario contribuiscono a un tasso di impunità elevato. L’abbandono di un cane come Chorro genera indignazione sui social, mobilitazioni, condivisioni — e poi spesso il silenzio processuale. Non perché le norme manchino del tutto, ma perché il sistema fatica a trasformare quella norma in giustizia concreta.

Il dibattito sull’affidamento degli animali in caso di separazione ha già mostrato come il diritto stia lentamente evolvendo verso un riconoscimento più pieno del legame tra esseri umani e animali domestici. Finché quella distanza resterà ampia, casi come quelli di Biondo e Chorro continueranno a generare indignazione senza trovare risposta adeguata nelle aule di tribunale. La protezione degli animali non è solo un tema morale, ma un tema giuridico che richiede un’evoluzione strutturale. Il dibattito non è finito, e i casi di Biondo e Chorro restano un ricordo di quanto ancora si deve fare per garantire una giustizia concreta per gli animali.