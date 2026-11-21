Un cane ha dato l’allarme per il suo padrone

Una Basset Hound di nome Becky ha giocato un ruolo cruciale nella ricerca del suo 69enne proprietario disperso in montagna, permettendo ai soccorritori di trovare l’uomo in condizioni critiche. Il cane si è presentato da solo a un rifugio in montagna a nord di New York il 12 novembre, senza il suo padrone. La sua apparizione ha dato un segnale di allarme ai dipendenti del rifugio, che hanno immediatamente avvisato le autorità. La semplice presenza di Becky ha attivato una ricerca vitale.

I dipendenti del rifugio, che conoscevano Becky e la sua condizione, hanno capito che qualcosa non andava. La mancanza del proprietario, che soffre di demenza, ha reso la situazione particolarmente preoccupante. La sua apparizione ha permesso di iniziare una ricerca immediata, che si è estesa per ore e coinvolto personale specializzato e tecnologie avanzate.

La ricerca si è protratta per oltre 12 ore

La ricerca su Whiteface Mountain ha coinvolto 12 ranger forestali, quattro membri della polizia di New York e un drone. Le condizioni estreme, con temperature basse e nebbia, hanno reso il compito estremamente difficile. I soccorritori hanno lavorato per oltre 12 ore, cercando l’uomo in un’area montuosa e inaccessibile.

Il ritrovamento è stato un successo grazie all’azione di Becky.

Verso le 10 del mattino, i soccorritori hanno localizzato l’uomo vicino alla cima della montagna. Tuttavia, il suo stato era grave: era esposto al freddo senza scarpe o guanti e soffriva di ustioni gelide severe. I ranger hanno deciso di rimuoverlo dalla montagna con un sistema di sollevamento e di trasportarlo in ospedale per cure. La sua salute era in pericolo, ma il suo ritrovamento è stato un successo grazie all’azione di Becky. La mancanza del proprietario di Becky ha reso la situazione particolarmente preoccupante. La sua apparizione al rifugio ha dato un segnale chiave, permettendo di attivare una rete di soccorso. Il suo gesto ha dato un’indicazione vitale, che ha permesso di iniziare una ricerca in tempo utile.

Becky ha dato un segnale che ha salvato la vita del suo padrone.

Un ranger, Charlie Foutch, ha spiegato come l’arrivo di Becky al rifugio fosse stato cruciale. «Se il cane non fosse arrivato a Whiteface, il risultato sarebbe stato diverso. Potrebbe non avercela fatta», ha detto Foutch. La sua apparizione ha permesso ai soccorritori di iniziare la ricerca in tempo utile, anche se non ha portato direttamente al ritrovamento del proprietario. Tuttavia, il suo gesto ha dato un’indicazione chiave, permettendo di attivare una risposta rapida.

Il caso di Becky ha dimostrato come un cane, anche non addestrato, possa giocare un ruolo vitale in situazioni di emergenza. La sua semplice presenza ha attivato una rete di soccorso, che ha portato al ritrovamento del suo padrone. L’uomo è stato trovato vivo e trasportato in ospedale, ma il suo recupero a lungo termine non è stato dettagliato. Per Becky, il suo gesto è stato semplice, ma il suo impatto è stato enorme.