OIPA e IMARA hanno annunciato una collaborazione per offrire ai propri soci un’esperienza di viaggio responsabile in Uganda, dedicata alla conservazione della fauna selvatica e al sostegno concreto della biodiversità. L’iniziativa, che si svolgerà dal 3 al 13 luglio 2027, permetterà ai partecipanti di entrare in contatto diretto con le organizzazioni locali e gli esperti impegnati nella protezione degli ecosistemi e delle specie minacciate, come i gorilla e i pangolini.

Un viaggio che va oltre l’esperienza turistica

La collaborazione tra OIPA e IMARA nasce da una visione diversa del turismo: non solo un’esperienza di osservazione, ma un’opportunità di partecipazione attiva. I partecipanti non saranno semplici spettatori, ma saranno coinvolti in attività di conoscenza e di sostegno concreto alle organizzazioni locali. L’obiettivo è generare un impatto positivo, coinvolgendo i viaggiatori in un processo di sensibilizzazione e di azione diretta per la protezione della fauna selvatica. Il viaggio non è solo un’esperienza, ma un contributo concreto. La partecipazione al programma finanzierà l’acquisto di materiali da laboratorio, attrezzature per il recupero dei pangolini e iniziative educative a beneficio delle comunità. L’obiettivo è creare un impatto duraturo, che vada oltre l’esperienza dei partecipanti, supportando i progetti locali e chi ogni giorno lavora per la conservazione.

La conservazione dei gorilla e dei pangolini al centro del viaggio

Il viaggio si concentrerà su due specie minacciate: i gorilla di montagna e i pangolini. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire da vicino il lavoro degli esperti del Pangolin Rescue Center, attraverso attività educative e momenti di approfondimento. Inoltre, visiteranno il centro di ricerca e conservazione CTPH, dove potranno comprendere come la protezione dei gorilla sia strettamente legata alla salute delle persone e degli ecosistemi, grazie all’approccio One Health.

La visita ai gorilla avverrà nella magica foresta di Bwindi, accompagnati dai ranger e nel rispetto totale degli animali. I partecipanti potranno osservare i primati nel loro habitat naturale, mentre i pangolini saranno al centro di attività di recupero e riabilitazione, con l’obiettivo di reintrodurli in natura. L’esperienza sarà accompagnata da laboratori e attività con le comunità locali, per promuovere l’empowerment e l’educazione ambientale.

Un modello di turismo sostenibile e responsabile. L’iniziativa propone un’esperienza unica, in cui il viaggiatore non è solo un osservatore, ma un attore attivo nella protezione della biodiversità. L’obiettivo è andare oltre il viaggio tradizionale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di entrare in contatto diretto con le persone e le organizzazioni che ogni giorno lavorano per proteggere la fauna selvatica e gli ecosistemi. Per partecipare, i soci OIPA dovranno compilare un modulo per ricevere il programma completo, le quote e tutte le informazioni sul viaggio. Saranno ricontattati dall’Ufficio Relazioni Internazionali di OIPA. L’iniziativa rappresenta un passo importante verso un turismo che non solo osserva, ma agisce, contribuendo attivamente alla protezione della biodiversità e alla sostenibilità ambientale.