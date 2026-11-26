Cinque cuccioli abbandonati sono stati ritrovati in tre punti diversi della città, un episodio che ha scosso la comunità e ha portato la polizia a indagare per chiarire l’origine del terribile abbandono. I cuccioli, in condizioni estremamente delicate, sono stati trovati da alcuni abitanti il 7 novembre a Oxford (USA), dove si sono subito attivati per metterli al sicuro in attesa dell’arrivo degli agenti. I cuccioli, appena nati, apparivano denutriti, deboli e trascurati, con un’età stimata di circa otto giorni.

Un’indagine aperta per far luce sui fatti

Le autorità hanno aperto un’indagine per ricostruire l’origine di questo abbandono, che ha suscitato preoccupazione e indignazione. Grazie a una segnalazione, gli agenti sono riusciti a risalire a un indirizzo nella vicina città di Charlton, dove i proprietari hanno confermato che i cuccioli erano scomparsi dalla loro abitazione tra il 5 e il 7 novembre. Alla fine, hanno accettato di affidarli alle autorità. Il capo della polizia ha ricordato che esistono soluzioni concrete per chi non riesce più a occuparsi dei propri animali.

Un incrocio di Cane Corso

I cinque cuccioli provengono quasi sicuramente dalla stessa cucciolata e sarebbero incroci di Cane Corso. La loro condizione di salute pessima ha richiesto interventi immediati da parte dei cittadini, che si sono subito presi cura di loro. La polizia ha confermato che al momento non è stata presentata alcuna denuncia, ma le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda. I cuccioli, pur essendo in grave stato di salute, sono stati messi in sicurezza e sono in attesa di ulteriori accertamenti.

La situazione ha suscitato un dibattito sulla responsabilità sociale e sull’importanza di non abbandonare animali, soprattutto in condizioni di vulnerabilità. La comunità ha espresso solidarietà e preoccupazione, con molti che hanno condiviso la storia sui social media, chiedendo maggiore attenzione a questo problema. La polizia ha anche ricordato che esistono servizi e supporti per chi non riesce a occuparsi dei propri animali, e ha invitato a contattare le autorità in caso di emergenza. La vicenda dei cinque cuccioli abbandonati rappresenta un caso drammatico che ha messo in luce le conseguenze di un abbandono e l’importanza di interventi tempestivi. La polizia continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con le autorità locali per garantire la protezione e il benessere degli animali. La comunità, in attesa di ulteriori notizie, spera in un esito positivo per i cuccioli, che potrebbero trovare una nuova casa e una vita migliore.