Finalmente, dopo anni di lavoro e dibattito, gli ultimi 34 scimpanzé federali degli Stati Uniti saranno trasferiti in un santuario nel 2027. La decisione, annunciata dal National Institutes of Health (NIH), segna un passo significativo nella tutela degli animali utilizzati nella ricerca scientifica. Gli scimpanzé, che hanno vissuto per decenni in strutture dedicate alla ricerca, torneranno a vivere in ambienti naturali, dove potranno socializzare e esplorare spazi aperti. Il trasferimento inizierà nei primi mesi del 2027, con partenze previste già da gennaio.

Un traguardo lungo decenni

Il percorso verso questa decisione è iniziato nel 2000 con l’approvazione del CHIMP Act, una legge volta a favorire il pensionamento degli scimpanzé utilizzati nella ricerca biomedica. Nel 2007, ulteriori disposizioni hanno rafforzato la protezione degli animali trasferiti nei santuari. Nel 2015, tutti gli scimpanzé federali hanno ottenuto la tutela prevista dall’Endangered Species Act. La priorità è garantire trasferimenti sicuri e rispettosi delle esigenze individuali, considerando l’età, la salute e i rapporti sociali di ogni animale.

Un dibattito tra tutela e ricerca

Non tutti condividono questa scelta. Alcuni rappresentanti della ricerca biomedica ritengono che gli animali più anziani potrebbero risentire dello stress provocato dal viaggio e dal cambiamento di ambiente. Tuttavia, il direttore dei NIH, Jay Bhattacharya, ha sottolineato che questa decisione permetterà di completare l’impegno assunto dall’agenzia nel 2015. Il trasferimento rappresenta un’opportunità per gli scimpanzé, che per anni hanno vissuto in strutture lontane dagli ambienti naturali e dalle opportunità di socializzazione tipiche della loro specie. Il santuario Chimp Haven, situato in Louisiana, è stato scelto per accogliere gli animali. Questo luogo, che si estende su circa 200 acri di territorio boschivo, offre ambienti progettati per favorire comportamenti naturali, come l’arrampicamento e l’interazione con altri individui. La decisione è stata supportata anche da organizzazioni animaliste, come Humane World for Animals, che ha accolto favorevolmente la scelta, ricordando che alcuni scimpanzé erano stati sottratti alla natura quando erano ancora cuccioli.

Una controversia giudiziaria avviata nel 2021 dalle organizzazioni animaliste ha contribuito a sbloccare la situazione, favorendo il trasferimento degli animali ospitati ad Alamogordo, nel New Mexico. Il processo, lungo e complesso, ha visto la collaborazione tra diversi attori, tra cui il direttore di Chimp Haven, Rana Smith, che ha considerato il progetto un traguardo importante. Se il programma verrà completato entro il 2027, si chiuderà definitivamente un capitolo della storia della ricerca federale americana sugli scimpanzé, aprendo per questi 34 animali una nuova possibilità di vivere in un ambiente dedicato al loro benessere.