Snow, un cucciolo di Border Collie nato con una grave ferita sulla schiena, ha superato le sfide dei primi giorni di vita e oggi vive in una famiglia che lo ha accolto con amore. NATO a soli tre giorni, pesava appena 266 grammi e aveva una condizione estremamente fragile, con un rischio di infezioni mortali a causa dell’ambiente in cui era nato. La sua storia, raccontata da una testata italiana, è un esempio di resilienza e di dedizione di chi lo ha curato.

Una ferita che minacciava la vita

Snow è nato in una fattoria a Pouso Alegre, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, dove una famiglia ha avuto a che fare con la nascita di sei cuccioli, figli della cagnolina Savannah. Tra di loro, uno ha subito una ferita profonda sulla schiena, causata accidentalmente dalla madre. La situazione era estremamente critica, tanto che le possibilità di sopravvivenza sembravano molto ridotte, aggravate dall’assenza di cure immediate e dall’ambiente infestato da mosche. La ferita era tanto grave da mettere in pericolo la vita del cucciolo. La presenza di numerose mosche nell’ambiente ha reso la situazione ancora più pericolosa, aumentando il rischio di infezioni potenzialmente mortali.

Una decisione difficile e un impegno quotidiano

La famiglia si è trovata di fronte a una scelta complessa: lasciare il cucciolo con la madre o separarlo per garantirgli assistenza continua. Thaís Carvalhaes, figlia dell’uomo che ha allevato la cagnolina, ha deciso di prendersi personalmente cura di Snow, riuscendo a ottenere il suo affidamento. Il lavoro quotidiano è stato estenuante: Snow doveva essere alimentato con latte artificiale ogni tre ore, stimolato manualmente per urinare e defecare e monitorato per la temperatura corporea. La sua salute era in continuo rischio. Un nuovo imprevisto ha complicato ulteriormente la situazione: a due giorni dall’inizio delle cure, nella ferita si è sviluppata una miasi, un’infestazione provocata dalle larve delle mosche. Thaís ha agito con determinazione, accompagnando Snow in clinica in piena notte per un intervento immediato. Il professionista ha provveduto a pulire accuratamente la lesione, salvando la vita del cucciolo.

Dopo mesi di cure e di attenzione, Snow ha iniziato a migliorare. La famiglia, composta da Thaís e il compagno Alexandre, si è affezionata sempre di più al cucciolo, fino a decidere di adottarlo definitivamente. La sua storia è diventata un simbolo di amore incondizionato verso gli animali, dimostrando che spesso non chiede nulla in cambio. Oggi, a due mesi, Snow vive in una famiglia che lo ha accolto e lo ha protetto, superando ogni difficoltà. La sua storia è un esempio di come la determinazione e l’amore possano salvare una vita, anche quando sembra impossibile.