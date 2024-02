Con 2 mele e la ricetta di Daniele Persegani ho preparato un capolavoro: tutti si sono leccati i baffi

Preparatevi a “leccarvi i baffi”, con questa strepitosa ricetta del cuoco, Daniele Persegani, il quale ha realizzato un piatto eccezionale, semplicemente usando delle mele. Provare per crederci!

Daniele Persegani è uno dei cuochi che fanno parte del cast fisso, del programma Rai, E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. Ma il personaggio in questione è anche docente e conduttore televisivo, insomma, ha fatto della sua passione una realtà lavorativa a “tutto tondo”.

Per questo non stupisce che i fan seguano alla lettera le sue ricette. Per esempio, grazie alle indicazioni che ha fornito per questo semplice ma delizioso piatto a base di mele, i commensali si sono “leccati i baffi”, in quanto è una ricettina facile e d’effetto. Proseguite nella lettura e capirete di cosa stiamo parlando.

La ricetta di Daniele Persegani a base di mele

A proposito di, E’ sempre mezzogiorno, volevamo aprire un attimo una parentesi, in quanto è ufficiale, Antonella Clerici ha perso uno dei suoi ospiti fissi. Il food blogger, Lorenzo Biagiarelli, in un lungo video social, ha voluto chiarire la sua posizione su diversi argomenti. In primis ha dichiarato: “Non posso né voglio chiedere scusa, come molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare, per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio ovviamente mi addolora come essere umano” e ancora: “Perché se lo facessi sarei l’ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio…”.

In merito invece al suo addio allo show Rai, ha salutato tutti con queste parole: “Non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo nel programma. Non mi vedrete più in onda ma ci tengo a ringraziare tutti quelli che non hanno mai spesso di manifestarmi affetto…”.

“É sempre mezzogiorno”: frittata di mele in padella di Daniele Persegani https://t.co/jvJYzA6CKb pic.twitter.com/L9IKElRRMA — RicetteInTv (@RicetteInTv) February 7, 2024

La frittata di mele in padella di Daniele Persegani

Tornando a noi, il cuoco di, E’ sempre mezzogiorno, Daniele Persegani, qualche giorno fa ha mostrato una ricettina veramente gustosa e delicata. Grazie alla sua, “frittata di mele in padella“, tutti coloro che la proporranno ai loro ospiti, faranno veramente un figurone.

Vi riportiamo il post social dove non solo troverete la ricetta passo passo, ma inoltre se andrete a cercare la puntata direttamente su RayPlay, potrete vedere tutta la procedura, svolta direttamente da Persegani. Ecco quali sono gli ingredienti che vi serviranno: le mele, la farina, la farina di riso, il burro, le uova, il latte, lo zucchero di canna, il lievito per dolci, l’uvetta, un limone, vaniglia e la cannella. Con questi ingredienti, darete vita ad una delizia per le vostre papille gustative.