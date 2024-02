Se ami i castelli non perderti questo: é nascosto in Emilia e puoi mangiare lo gnocco fritto

In Emilia, c’è un castello che forse non conosci: vieni a scoprire dove si trova e preparati a una gita, con tanto di gnocco fritto.

L’Emilia è una terra ricca di gioiellini che, alle volte, sono però troppo nascosti. Infatti, chi non è di queste parti, rischia di non conoscere alcune delle meraviglie meno note. È questo il caso di un castello che conserva in sé storia e tradizione, e che incanta tutti i visitatori che hanno l’occasione di vederlo da vicino.

In realtà, questo è un luogo che avrebbe molto da raccontare, perché si tratta di una sorta di “falso storico“, che richiama un’atmosfera medievale ma che, in realtà, non corre indietro di più di un secolo. Se sei incuriosito da tutto questo mistero che avvolge questo castello, devi assolutamente scoprire dove si trova.

Conoscerai la storia che appartiene al posto e tutti i suoi segreti. In più, potrai cogliere l’occasione per fare una tappa presso uno dei locali che propone ai clienti la vera cucina emiliana, facendo un’abbuffata di gnocco fritto, una delle specialità di queste parti.

Storia e mistero, il borgo a due passi da Piacenza

Si trova non molto lontano da Piacenza, il borgo di Grazzano Visconti, arricchito dal castello che stupisce qualunque visitatore. Una delle caratteristiche principali di questo borgo, che forse non tutti conoscono, è il fatto che, per quanto possa sembrare medievale, in realtà non appartiene affatto a quel periodo. Infatti, il castello di Grazzano Visconti è l’unico edifizio del borgo risalente davvero all’epoca medievale. Fu Giovanni Anguissola, sposo di Beatrice Visconti, a farlo ereggere, nel lontano 1395.

All’epoca, la proprietà portava solo il nome di Grazzano, ma Giuseppe Visconti di Modrone associò, in seguito, il cognome della casata dei Signori di Milano alla proprietà, dondole il nome che conosciamo tutt’oggi. Un luogo davvero suggestivo, che non puoi perdere se ami i castelli e le atmosfere che ti estraniano dalla realtà per qualche momento.

Il desidero di Giuseppe Visconti di Modrone

Giuseppe Visconti di Modrone aveva in mente di creare un luogo che unisse le avanguardie moderne al fascino del Medioevo e, vedendo il luogo oggi, possiamo dire sia riuscito nel suo intento. Visitando questo borgo, riuscirai a immergerti in un luogo che non sembra appartenere ai nostri tempi ma che, nonostante questo, è molto più recente di quello che si crede.

Dopo aver visitato il magnifico borgo di Grazzano Visconti, recupera le energie con i piatti tipici della cucina emiliana e non perdere, tra tutti, lo squisito gnocco fritto, utilizzato assieme a varie tipologie di salumi e formaggi, come antipasto o aperitivo, per aprire le danze e preparare lo stomaco a una sfilza di delizie.