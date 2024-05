Cani da salvataggio, solo queste razze ti salvano la vita in caso di emergenza: potresti averne uno in casa (e non lo sai)

Quali sono le razze dei cani da salvataggio? Soltanto questi potrebbero salvarti la vita in caso di emergenza.

I cani sono i migliori amici dell’uomo e, oltre a donarci tutto il loro amore, spesso possono salvarci anche la vita. Soprattutto i cani da salvataggio, che agiscono come degli eroi silenziosi durante gli eventi maggiormente catastrofici. Ecco però quali sono le razze di vitale importanza per noi esseri umani. Probabilmente potresti avere un cane predisposto a questi soccorsi senza neanche saperlo.

Sappiamo benissimo che i cani sono degli animali super intelligenti e in grado di compiere attività anche molto complesse.

Oltre a donarci tutto il loro amore, questi animali a quattro zampe riescono persino a salvare vite umane in caso di calamità naturali o dolose. Sono i cani da salvataggio, una categoria canina molto speciale. Per proteggerci, essi sono in grado di affrontare i rischi e i pericoli, donandoci un aiuto che potrebbe risultare di vitale importanza.

Se anche tu possiedi un cane e ti stavi domandando se appartenga alle razze da salvataggio, forse dovresti leggere il paragrafo seguente.

I cani da salvataggio: gli eroi silenziosi che ci salvano la vita

I cani da salvataggio non sono soltanto degli animali coraggiosi e in grado di salvarci la vita, ma agiscono con astuzia, controllo e precisione (in situazioni spesso estreme). Proprio per questo, tutti gli esemplari predisposti a tale attività seguono un lungo periodo di addestramento. Lo scopo è quello di raggiungere una stretta collaborazione con il proprio conduttore, diventando così la sua “zampa destra”. Ogni razza di cane da soccorso ha un ruolo e un luogo specifico in cui potrebbe agire nella migliore maniera possibile.

Vediamo quindi quali sono le razze maggiormente propense al salvataggio di vite umane: soltanto così potresti scoprire se ne hai uno in casa.

Tutte le razze di cane da salvataggio

Per quanto riguarda il soccorso alpino, sono particolarmente consigliate razze come il Pastore Tedesco e il San Bernardo. Questo perché, grazie al loro pelo, essi sono in grado di agire con concentrazione anche in luoghi in cui le temperature sono molto basse. I cani da macerie sono invece generalmente i Border Collie, i Pastori Tedeschi e i Maremmani; attraverso il loro olfatto più sviluppato rispetto alla media, queste razze possono identificare gli odori e salvare moltissime vite umane. Per il soccorso in acqua, i cani che vengono maggiormente utilizzati sono i Labrador, i Golden Retriever e i Terranova. I cosiddetti “cani bagnini” hanno un ottimo rapporto con l’acqua e non hanno paura di tuffarsi e di recuperare gli umani in difficoltà.

Insomma, questi eroi silenziosi potrebbero salvarti la vita in caso di emergenza. Se anche tu hai una di queste razze, fagli una coccola in più: hai in casa un autentico tesoro!