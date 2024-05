Gatto, ecco l’alimento killer secondo i veterinari: glielo hai dato anche tu, ma per il tuo micio è come la kryptonite per Superman

Da sempre associamo il gatto a uno specifico alimento, ma la verità è che per lui si tratta di un cibo killer: lo dicono i veterinari.

Nel mondo degli animali domestici, ci sono alimenti che possono sembrare innocui ma che nascondono un pericolo letale per i nostri amici a quattro zampe.

Secondo i veterinari, c’è un alimento in particolare che potrebbe essere più dannoso di quanto immagini per il tuo gatto. È come la kryptonite per Superman: apparentemente innocuo, ma potenzialmente devastante per la salute felina.

Molti di noi potrebbero averlo dato ai nostri mici senza nemmeno sospettare il rischio che comporta. Ma quali sono gli effetti di questo alimento e come possiamo proteggere i nostri amici pelosi?

Scopriamo insieme cosa rende questo cibo così pericoloso e come possiamo fare per evitare problemi alla salute dei nostri adorati compagni felini.

L’alimento killer che sicuramente gli hai dato anche tu

Conoscere i cibi tossici per i gatti è fondamentale per garantire la loro salute e prevenire problemi gastrointestinali e malattie. Il sistema digestivo dei gatti è diverso da quello umano, quindi alcuni alimenti, se assunti in dosi considerevoli, possono causare gravi danni. Uno dei cibi principalmente responsabili di questi danni è tra i meno sospettabili di tutti i tempi: si tratta del latte (e dei suoi derivati), un alimento che da sempre viene associato proprio all’alimentazione dei gatti.

Latte e latticini possono causare problemi gastrointestinali ai gatti, poiché molti di loro diventano intolleranti al lattosio dopo l’ottava settimana di vita. Questi alimenti possono provocare azione lassativa e difficoltà nell’assorbire sostanze nutritive. Meglio evitare completamente latte e derivati, optando piuttosto per yogurt bianco e magro, che è più facilmente digeribile.

Consigli dei veterinari: cibi da evitare assolutamente

Oltre al latte, ci sono anche altri alimenti che non dovrebbero mai rientrare nella dieta del tuo gatto, come dolci, aglio e cipolla, noci e uva; ma anche, sorprendentemente, alcune varietà di pesce come carpe o aringhe, che possono causare carenza di vitamina B e portare a convulsioni e coma. Inutile poi dire che non puoi dare al gatto del cibo per cani: a differenza di questi ultimi, i gatti hanno bisogno di un apporto proteico maggiore, e un pasto povero di proteine può mettere a rischio la loro salute.

Oltre a evitare i cibi tossici elencati sopra, è importante fornire al tuo gatto un’alimentazione bilanciata e adatta alle sue esigenze. Leggi sempre le etichette degli alimenti per gatti e, se hai dubbi, consulta un veterinario nutrizionista. Proteggere la salute del tuo gatto è fondamentale per garantirgli una vita lunga e felice.