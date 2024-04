Mauro Coruzzi scatena un vespaio in diretta, l’attacco brutale alla nota collega fa scalpore: “È body shaming!”

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha scatenato un vespaio in diretta. L’uomo questa volta ha attaccato una nota collega.

Tutti quanti conosciamo alla perfezione Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Un uomo che, nel corso della sua carriera, ha saputo come presentare al pubblico un personaggio unico nel suo genere. Un altro aspetto che gli ha permesso di entrare nel cuore di tutti è la sua simpatia e schiettezza. Proprio durante una diretta, Mauro ha scatenato un vespaio compiendo un attacco brutale ai danni di una famosa collega.

Ma cosa è accaduto? E perché qualcuno ha parlato di body shaming? Scopriamolo subito insieme nel seguente articolo.

Coruzzi è uno dei volti più iconici del mondo dello spettacolo, soprattutto quando indossa i panni dell’amatissima Platinette. Nonostante però sia un personaggio particolarmente seguito e apprezzato, questa volta ha fatto una vera e propria gaffe in diretta. La vicenda è avvenuta durante una puntata di La Volta Buona, dove l’uomo è stato invitato a fare il famoso gioco ‘tritatutto’ con Caterina Balivo.

Mauro ha infatti verbalizzato un commento su una celebre collega che non è stato apprezzato da molti. Ecco perché.

Le parole di Mauro Coruzzi sulla collega

‘Tritatutto’ è il gioco di La Volta Buona in cui vengono proposte agli ospiti della puntata due fotografie. Dopodiché deve esserne scelta una, la quale in genere rappresenta volti e personaggi noti dello spettacolo. Non appena Coruzzi ha cominciato il gioco, la prima immagine che gli viene data è quella del suo alter ego Platinette. L’uomo comincia quindi a ridere, dopodiché sussurra una battuta abbastanza tagliente: “Questa sembra una delle tue ospiti di prima… la giornalista…”

Qualcuno capisce al volo a chi si stia riferendo Mauro, mentre Caterina Balivo sembra non cogliere immediatamente la battuta.

A chi si riferiva Mauro durante ‘tritatutto’?

Dopo qualche secondo tutti capiscono che la battuta di Mauro sia riferita a Monica Setta, nota giornalista e conduttrice invitata durante la puntata. A questo punto la Balivo comincia a dare del pazzo a Coruzzi, argomentando che la storica professionista della Rai sia completamente diversa e più magra. “Beh, magra..” replica quindi ridendo l’uomo, per poi estremizzare: “È body shaming!”, cercando di smorzare quanto detto qualche secondo prima. Coruzzi ha quindi cercato di sottolineare che si trattava di una battuta e che non c’era assolutamente bisogno di tacciarlo di body shaming (una tematica di cui si sente parlare moltissimo ultimamente).

Insomma, questa volta Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha fatto parlare molto di sé per una battuta decisamente infelice… Arriverà anche la replica di Monica Setta?