Amadeus nell’occhio del ciclone, i vertici Rai sganciano la bomba all’improvviso: “È inaccettabile!”

In queste ore, Amadeus è al centro di varie polemiche. Ecco cosa è accaduto e perché i vertici della Rai sono dovuti intervenire.

Negli ultimi anni, Amadeus è diventato senza ombra di dubbio uno dei pilastri della Rai. L’uomo, attraverso la conduzione del suo Festival di Sanremo, è riuscito ad entrare nel cuore del grande pubblico italiano. In queste ore, però, sta circolando un’indiscrezione abbastanza scioccante, divenuta immediatamente virale sui social. È persino dovuto intervenire Roberto Sergio, CEO della Rai. Ma ecco cosa è accaduto.

Tra i conduttori più amati di tutta le televisione italiana troviamo sicuramente il mitico Amadeus.

Negli ultimi anni il mattatore è riuscito a far tornare in auge il Festival di Sanremo, rendendolo un evento super atteso e seguitissimo dagli italiani. I numeri di share e ascolto hanno sempre parlato chiaro e Amadeus ha confezionato un autentico capolavoro. Purtroppo però, la sua conduzione per il Festival è finita proprio quest’anno. Dopo la triste conferma, sono circolate immediatamente alcune voci allarmanti, che hanno attirato l’attenzione dei suoi fan.

Ecco però nello specifico cosa si è vociferato nelle ultime settimane e perché Amadeus potrebbe tra poche ore ufficializzare un triste addio.

L’addio di Amadeus e la risposta della Rai

Ebbene sì, Amadeus è entrato nell’occhio del ciclone perché qualcuno ha ipotizzato che l’uomo potrebbe abbandonare la Rai. Dopo anni e anni di carriera nelle reti della pubblica emittente, è circolata voce che il conduttore abbia in ballo un contratto stellare con Discovery, per ottenere una sua trasmissione sul Nove (proprio come Fazio). Inutile dire che non tutti hanno preso bene questa illazione, e qualcuno dei vertici Rai ha finalmente deciso di dare una risposta.

Si tratta quindi di un’indiscrezione o di una scelta che avverrà a breve? Ecco la risposta di Roberto Sergio.

Roberto Sergio, l’Amministratore delegato Rai, interviene

Dopo giorni e giorni di chiacchiere sulla vicenda, finalmente Roberto Sergio ha deciso di rispondere. L’uomo è l’attuale Amministratore delegato Rai e le sue parole sono state ben chiare: “Una infinità di false notizie, riferite al contratto di Amadeus, anche attraverso autorevoli testate, stanno danneggiando l’azienda Rai. Tutto questo è inaccettabile”. Insomma, l’uomo ha smentito tutte le notizie rilasciate nelle ultime settimane, criticando fortemente anche tutte quelle testate giornalistiche che hanno gettato benzina sul fuoco, alimentando una falsa informazione.

Amadeus ci farà ancora compagnia in Rai, di questo non dobbiamo più temere! A confermarcelo è stato uno dei vertici dell’importante azienda.