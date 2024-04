“Una malattia che…”: Joe Bastianich si mette a nudo | Dopo molti anni spunta l’amara verità

Il mitico Joe Bastianich si mette completamente a nudo e, dopo anni, racconta la verità nascosta che in pochi conoscono.

Joe Bastianich è sicuramente uno degli chef più amati di tutto il mondo. Oltre però alla sua passione culinaria, l’uomo è impegnato in tantissimi altri hobbies e lavori. Durante una sua recente intervista per Vanity Fair, Joe si è finalmente messo a nudo e, dopo anni, ha raccontato una verità nascosta conosciuta da pochi. Ecco però le parole dell’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi e perché hanno emozionato tutti quanti.

Joe Bastianich è attualmente in un’isola sperduta in Honduras assieme ad altri concorrenti per vincere uno dei giochi televisivi più difficili di sempre: l’Isola dei Famosi.

Lo chef, assieme alla sua immancabile chitarra, sta dimostrando di essere in perfetto equilibrio sia mentale che fisico e di poter essere un leader ideale per i concorrenti. Mentre suona qualche canzone e canta tra le meravigliose spiagge dell’Isola, qualcuno ha tirato fuori una famosa intervista dell’uomo per Vanity Fair. Qual è il segreto di tutta questa sua forza di volontà e coraggio?

Ecco però nel dettaglio le parole dell’uomo che hanno fatto emozionare tutti quanti. Nessuno si sarebbe potuto immaginare un segreto simile.

Le parole di Joe Bastianich e il suo segreto nascosto

Durante la sua intervista, gli è stato chiesto con quale forza di volontà riesca ad avere un podcast personale, una band, un’azienda di vini, dei ristoranti e impegni all’interno del piccolo schermo. L’uomo ha quindi svelato: “L’orologio scorre, la vita è una e voglio continuare a macinare finché posso.. Non so cosa voglia dire fermarsi.” Dopodiché ha spiegato di alzarsi sempre presto la mattina e di praticare yoga per iniziare bene la giornata. Una routine quotidiana che gli ha permesso di avere maggiore concentrazione mentale da dedicare ai propri impegni.

Ad un certo punto, Joe ha spiegato chi gli ha trasmesso questa sua ‘fame di successo’.

Le parole dello chef su sua nonna

Quando gli viene chiesto il rapporto con la sua famiglia, Joe racconta di essere assolutamente legato al sangue del suo sangue: “La base, la fondazione, la tradizione, il rispetto e l’umiltà..” Dopodiché racconta di sua nonna Erminia, un pilastro a tutti gli effetti che gli ha permesso di credere sempre di più in sé stesso: “La donna della mia vita, quella che mi ha cresciuto. Mi diceva che avrei potuto fare qualsiasi cosa avrei voluto. Anche il Presidente degli Stati Uniti, e io le credevo. È una malattia che mi è rimasta: credo ancora alle parole della nonna.”

Un segreto che ha sicuramente emozionato tutti i fan dell’uomo e ha anche strappato un sorriso per il suo umorismo innato.