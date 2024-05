Aristogatti, uno dei mici della Disney è ispirato a un cantante di fama mondiale: il dettaglio che in pochissimi hanno notato

Conoscete questa curiosità su “Gli Aristogatti”? Uno dei personaggi del film è basato su un musicista di fama mondiale…

Ci sono film d’animazione che lasciano il segno non solo per la trama avvincente o emozionante, ma per un comparto visivo unico nel genere.

Uno dei film che si fregiano di questa definizione è senza ombra di dubbio “Gli Aristogatti”, film Disney alla cui produzione lavorarono ben cinque dei nove animatori storici della casa di produzione statunitense.

Come ogni film, anche “Gli Aristogatti” non è esente dalle citazioni, dalle più palesi a quelle più nascoste.

Una di queste è particolarmente ben celata, e riguarda un musicista di fama mondiale. Vi diamo un indizio prima di svelarvi la risposta: il film risale al 1970, perciò siamo nell’epoca dei figli dei fiori…

“Gli Aristogatti”, un classico senza tempo

Con l’avvento del cinema d’animazione, il nome Disney è diventato sinonimo di magia e intrattenimento per intere generazioni di spettatori. Tra i numerosi capolavori che hanno lasciato il segno nella storia del cinema, c’è la pellicola “Gli Aristogatti”, un classico del 1970 che continua ad affascinare il pubblico con la sua trama avvincente, i personaggi indimenticabili e le curiosità dietro le quinte.

“Gli Aristogatti” porta gli spettatori nella vivace Parigi, dove una gatta di nome Duchessa e i suoi tre gattini, Minou, Matisse e Bizet, vivono una vita agiata nell’appartamento di Madame Adelaide Bonfamille, una ricca aristocratica. Tuttavia, la tranquillità della loro esistenza viene interrotta quando il malvagio maggiordomo Edgar complotta per eliminare i gatti e ereditare la fortuna della signora. Fortunatamente, i giovani gatti vengono salvati da Romeo, un randagio dalla parlantina sciolta, che li aiuta a tornare a casa sani e salvi. Lungo il cammino, si uniscono a una banda di gatti jazzisti, tra cui il carismatico Hit Cat, che li aiuta a navigare per le strade di Parigi e a sfuggire ai pericoli.

A chi è ispirato il personaggio di Hit Cat

Tra le curiosità più succose su “Gli Aristogatti” c’è il fatto che proprio il già citato Hit Cat, facente parte della banda di gatti jazzisti, è ispirato nientemeno che a John Lennon, il leggendario membro dei Beatles. La scelta di modellare il personaggio su Lennon è una conferma dell’iconicità artistica di Lennon tanto quanto di quella visiva: gli occhialetti tondi e i capelli lunghi oggi sono immediatamente riconducibili all’artista, ma già nel 1970 John Lennon era un’icona di stile.

Oltre al successo commerciale, “Gli Aristogatti” ha anche lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare. Personaggi come la sofisticata Duchessa e il simpatico Romeo (gatto irlandese divenuto romano nell’adattamento italiano), ma soprattutto i tre micini Minou, Matisse e Bizet, sono diventati icone amate dai fan di tutto il mondo, tutt’ora protagonisti indiscussi del brand Disney.