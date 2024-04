Alfonso Signorini aggredito dalla celebre collega: “Essere spregevole!” | Imbarazzo assoluto in diretta

Alfonso Signorini attaccato duramente da una propria collega. Sui social non si sta parlando d’altro e sono volate offese pesantissime.

Alfonso Signorini è sicuramente uno dei giornalisti più discussi e chiacchierati della televisione italiana. Dopo la conclusione del GF, l’uomo è tornato nuovamente al centro dei riflettori. Qualcuno ha pubblicato sui social un video in cui una celebre collega lo attacca pesantemente. Ecco però cosa è accaduto nel dettaglio e perché sono volate diverse offese.

Che Alfonso Signorini sia un personaggio amato ma anche discusso non è certamente una novità.

Re del gossip e delle notizie in esclusiva, l’uomo si è fatto diversi nemici a causa del suo ruolo di direttore del settimanale Chi. Durante una diretta televisiva qualcuno ha deciso quindi di accusare pesantemente Alfonso, lasciando tutto il pubblico in studio senza parole. Ad aver scatenato l’ira di una sua celebre collega, nella fattispecie, sarebbe stata una scelta editoriale di Signorini ritenuta abbastanza scorretta. Inutile dire che le immagini sono immediatamente divenute virali sui social.

Ma scopriamo insieme cosa è accaduto e perché Alfonso è stato attaccato frontalmente in diretta televisiva.

Simona Ventura attacca Alfonso Signorini

Durante una vecchia edizione dell’Isola dei Famosi, Simona Ventura ebbe una pesantissima discussione con Alfonso Signorini. Qualcuno ha deciso di pubblicare nuovamente il video sui social, per ricordare questa caduta di stile del giornalista. La motivazione per cui la conduttrice inveì contro l’uomo fu molto semplice: Alfonso pubblicò delle immagini sul settimanale Chi di Stefano Bettarini (ex marito di Simona) assieme ai suoi figli. L’ex calciatore non avrebbe però utilizzato termini benevoli nei confronti della celebre ex, e le sue dichiarazioni hanno scatenato le furie di quest’ultima.

Non avendo goduto del diritto di replica, Simona decise quindi di parlarne durante la diretta televisiva del reality, faccia a faccia con il giornalista.

Quando Alfonso Signorini fu asfaltato in diretta da Simona Ventura. Mentre lei era all’Isola furono pubblicate su CHI delle foto di Bettarini con i figli in cui era accusata di non essere una buona madre senza che lei potesse difendersi #isola #simonaventura #alfonsosignorini pic.twitter.com/RAWljYWVJd — Il Tempio News (@IlTempioNews) April 17, 2024

Le parole della conduttrice contro l’uomo

Presa dalla rabbia, Simona cominciò ad urlare contro Signorini, dicendogli di non aver mai potuto rispondere a tali insinuazioni e che i suoi figli soffrirono per questo. Dalle immagini, Alfonso appare spiazzato dalla bordata, mentre tenta di risponderle senza riuscirci. Qualcuno scrive addirittura su X: “Non lo ricordavo. Che essere spregevole, il pelato.” Inutile dire che il popolo del web ha nuovamente preso le parti della Ventura, facendo volare parole pesantissime nei confronti del giornalista.

E tu ricordavi questo momento altissimo della televisione italiana? Alfonso quella volta se la vide proprio brutta!