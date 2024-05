Alba Parietti distrutta dopo la brutale aggressione al suo cagnolino Venghi: “Un pupazzo pieno di sangue” | Il racconto spezza il cuore

Alba Parietti e la terribile vicenda accaduta al suo cagnolino. Il racconto della brutale aggressione ha spezzato il cuore di tutti.

In queste ultime ore, Alba Parietti ha lanciato un appello sui social che ha aperto gli occhi a molti. La donna, dopo aver portato il suo cagnolino Venghi a fare una passeggiata, si è trovata difronte ad una scena terrificante. Dopo un’iniziale stato di shock, la conduttrice ha deciso di raccontare la brutale aggressione sui social. Ecco però nel dettaglio cosa è accaduto.

Alba Parietti, oltre ad essere seguitissima e particolarmente amata dal grande pubblico, è anche una grande appassionata di animali.

Da diversi anni a questa parte, la conduttrice ha un cane di nome Venghi, con cui ama fare delle lunghe passeggiate e passarci dei momenti in compagnia. Venghi è un vecchietto molto dolce, che tutti i fan della donna amano alla follia. Purtroppo però, proprio in queste ore, il pelosetto ha avuto a che fare con un terribile incontro e Alba ha deciso di lanciare un appello ai suoi followers.

Il cane della Parietti è stato infatti attaccato brutalmente e la notizia ha lasciato tutti quanti senza parole.

Cosa è accaduto al cagnolino di Alba Parietti

Venghi, il cagnolino di Alba Parietti, è stato attaccato da un altro cane qualche settimana fa. Quest’ultimo era sciolto e senza museruola e, purtroppo, ha fatto passare un grosso pericolo al cane della showgirl. Dopo giorni e giorni di cura, la donna è tornata a parlare sui social: “La scena che ho visto quando l’altro cane ha attaccato il mio è stata orribile e scioccante..” Dopodiché ha spiegato di come lo shock le abbia provocato due malori e di quanto sia ancora sconvolta dalla terribile scena.

“Quello che mi ha davvero sconvolto è stato vedere il mio cane vittima di un’aggressione così violenta, trasformandosi in un pupazzo inanimato pieno di sangue” ha spiegato la conduttrice.

Il video pubblicato sui social

Alba ha dunque pubblicato un video su Instagram, in cui mostra le condizioni attuali di Venghi. Il cagnolino ha una fascia nella zampa destra e un grosso cono attorno al collo per non farlo grattare. Zoppica ma cammina, e sembra essere tornato con qualche forza in più. La conduttrice ha poi deciso di fare un appello per tutti i padroni di cani, invitandoli a non togliergli mai il guinzaglio per nessuna ragione al mondo (soprattutto quando ci sono altri cani nei paraggi). Purtroppo quello che è successo a Venghi sarebbe potuto capitare a qualsiasi altro cane o, addirittura, ad un bambino.

Le sue parole hanno certamente spezzato il cuore di molti, ma saranno di grande aiuto per sensibilizzare questa importante tematica.