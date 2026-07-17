Cosa non deve mangiare il cane: alimenti tossici e pericolosi

Alimenti tossici per il cane: cioccolato, uva, cipolla, xilitolo e altri cibi vietati. Cosa evitare e come agire in caso di ingestione.

Meglio una dieta pensata per il cane che gli avanzi della tavola

Alcuni alimenti comuni per noi sono tossici per il cane e possono causare disturbi seri o mettere a rischio la sua vita. Conoscere i cibi vietati è la prima forma di prevenzione, perché molti avvelenamenti domestici nascono da bocconi lasciati a portata di muso o offerti in buona fede. In caso di ingestione sospetta, il riferimento è sempre il veterinario, da contattare senza attendere.

La regola generale è semplice: il cane non deve mangiare gli avanzi della tavola come se fossero snack. Diversi ingredienti innocui per l’uomo sono pericolosi per lui, per differenze di metabolismo tra le due specie.

I cibi più pericolosi per il cane

Il cioccolato è tra gli alimenti più rischiosi per il cane, perché contiene una sostanza, la teobromina, che il suo organismo smaltisce con difficoltà. Sono da evitare anche uva e uvetta, associate a danni renali, oltre a cipolla e aglio, che possono danneggiare i globuli rossi.

Attenzione allo xilitolo, un dolcificante presente in chewing gum, caramelle e alcuni prodotti senza zucchero: è molto tossico per il cane anche in piccole quantità. Vanno tenuti lontani anche alcol, caffè e cibi molto grassi o speziati, che possono provocare disturbi digestivi importanti.

Cosa fare in caso di ingestione

Se sospetti che il cane abbia mangiato un alimento vietato, contatta subito il veterinario o un pronto soccorso veterinario e riferisci cosa e quanto ha ingerito. Non provocare il vomito di tua iniziativa: in alcuni casi peggiora la situazione. La tempestività è spesso decisiva per l’esito.

La prevenzione resta l’arma migliore. Tenere il cibo umano fuori portata ed educare la famiglia a non cedere agli occhi imploranti evita la maggior parte degli incidenti. Ecco un promemoria degli alimenti da non dare mai al cane:

Cioccolato e cacao.

Uva, uvetta e alcuni frutti a rischio.

Cipolla, aglio e affini.

Xilitolo, alcol e bevande con caffeina.

Costruire abitudini sicure in casa protegge il cane ogni giorno. Una dieta pensata per lui, con premietti adatti alla specie, è più sana e più sicura di qualsiasi avanzo dalla tavola.

Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del veterinario, che va sempre contattato in caso di sospetta intossicazione.

Leggi anche