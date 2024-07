Se il tuo cane ringhia mentre mangia non agire di impulso: questo gesto rovina il vostro rapporto e la convivenza in casa

Se il tuo cane ringhia mentre mangia, questa azione è la peggiore che tu possa fare, rovinando per sempre il vostro rapporto e la convivenza domestica. Ecco cosa rivela l’esperto.

Il cane è un animale magnifico, fiero, orgoglioso ma anche molto buffo e sensibile. A prescindere dalla razza o incrocio, tutti i cani, soprattutto da cuccioli, compiono azioni molto simili che sono le classiche che si vedono online nei vari video che circolano in rete.

Bisogna sempre ricordarci, però, che il cane non è un peluche, e per quanto possa essere divertente vederlo compiere determinate azioni, anche lui ha un suo carattere, dei suoi pensieri e una sua sensibilità. Molte volte, un po’ come succede agli esseri umani, i traumi subiti da piccoli possono condizionare l’adulto del futuro.

Molte volte con il nostro amico a 4 zampe compiamo delle azioni, anche involontarie, che potrebbero essere interpretate male dal nostro pet. Per una corretta ed equilibrata convivenza è fondamentale che il cane si fidi di noi e, a nostra volta, noi di lui.

Per questo, qualora dovesse ringhiare mentre mangia, se non volete rovinare tutto non fate mai quest’azione. Ecco cosa ha rivelato l’esperto.

Se il cane ringhia mentre mangia

Prima di rivelarvi cosa non fare, quando il cane vi ringhia mentre mangia, cerchiamo di capire perché lo fa. Ci sono molte cause che fanno scaturire questo atteggiamento: sta al proprietario cercare di capire il motivo di questo avvertimento, seguito ovviamente dagli altri indizi che vi fornirà.

Secondo gli addestratori, un cane si comporta in questa maniera se sente la necessità di dover proteggere la risorsa alimentare per paura che qualcuno o qualche altro animale gliela porti via. E ansia, in quanto mentre mangia è più vulnerabile, e nella sua immaginazione qualcuno potrebbe attaccarlo proprio in quel momento. Oppure, se ringhia può dar sfogo a un’indole possessiva, nonché provare dolore alla bocca o da qualche altra parte.

Cosa non fare

A prescindere dalla causa, che andrà comunque capita per il bene dell’animale e del vostro rapporto con lui, provando a farsi aiutare dal veterinario, dal comportamentalista, dall’addestratore o dall’educatore cinofilo: ci sono delle azioni che non dovrete mai commettere se non volete vedere il vostro rapporto con il cane rovinato per sempre.

Potrebbe non avere più fiducia in voi se quando ringhia mentre mangia voi lo sgridate, lo minacciate, lo punite fisicamente o verbalmente e infine cercherete di togliergli la ciotola. La prima cosa da fare invece è arretrare, facendogli capire che nessuno vuole portargli via nulla. Seconda cosa, lasciarlo tranquillo mentre mangia e provare a parlare con gli esperti in quanto ogni cane è un caso a parte.