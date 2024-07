Se il tuo gatto ha gli occhi gonfi fai attenzione ai sintomi rivelatori | Questa lesione profonda può privarlo della vista

Fate attenzione agli occhi del gatto: se sono gonfi prestate attenzione a quei sintomi rivelatori. Se sottovalutata, questa lesione potrebbe anche privarlo della vista.

Ci sono solo due cose brutte negli animali di compagnia. La prima è che purtroppo non possono parlare e non possono dirci chiaramente se soffrono e provano dolore, in modo da poterli portare in maniera tempestiva dal veterinario, la seconda è quella di vivere troppo poco.

Se purtroppo per la seconda non possiamo farci nulla, in quanto ogni animale segue un naturale corso di vita, per la prima possiamo provare a far di tutto per farlo stare sempre bene. Sicuramente, portare il proprio animale periodicamente dal veterinario è fondamentale, così come osservare sempre il suo atteggiamento: ogni volta che c’è qualcosa di strano, è meglio chiedere un consulto professionale.

Il gatto, poi, è un animale abitudinario, motivo per cui ogni volta che cambia anche solo un’azione nella sua routine bisognerebbe prestare molta attenzione. Spesso, purtroppo, quando il felino mostra dei sintomi è già troppo tardi.

Tra le patologie che preoccupano i proprietari e i veterinari ce né anche una che inizia con la manifestazione degli occhi gonfi nel gatto: questa lesione profonda potrebbe fargli perdere anche la vista.

Se il gatto ha gli occhi gonfi

Prima di parlare di questa patologia, è opportuno fare una breve descrizione sulla fisionomia dell’occhio del gatto per comprenderne meglio la struttura. Partiamo con la cornea, la cui composizione è trasparente, protetta da ben tre palpebre: quella inferiore, quella superiore e nel mezzo c’è la membrana nittitante.

La cornea deve essere sempre umida e idratata per fare in modo che il micio possa vedere correttamente. Inoltre, la cornea a sua volta è formata da 5 strati: epitelio, a contatto con l’esterno, membrana basale, stroma corneale, membrana di Descemet ed endotelio.

La lesione profonda dell’occhio

Se un gatto presenta occhi gonfi, arrossati, che lacrimano, pus e dolore intenso bisognerà portarlo immediatamente dal veterinario, in quanto potrebbe essersi danneggiato la cornea. Questa situazione si può verificare per un corpo estraneo, per un trauma, per malattie batteriche e virali e anche per essersi grattato con le unghie in modo brusco.

In questo frangente potrebbe sopraggiungere l’ulcera corneale nell’occhio del gatto, la quale può essere curata soltanto con l’ausilio del veterinario che vi dirà cosa fare, anche perché la gravità della lesione dipenderà anche molto da quale strato sarà stato danneggiato. Grazie al test della fluorescina il dottore monitorerà la salute dell’occhio del gatto, anche perchè in casi gravi questa lesione potrebbe portare alla cecità.