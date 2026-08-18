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Haze, la cagnolina che ha aspettato un anno per tornare con la sua umana

Haze, una cagnolina separata da un anno dalla sua proprietaria, torna a casa dopo un incontro emozionante.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 18 agosto 2026
Haze, la cagnolina che ha aspettato un anno per tornare con la sua umana
Una cagnolina attende in un rifugio mentre la sua umana si riprende, dopo un anno di separazione, si ritrovano
Una cagnolina attende in un rifugio mentre la sua umana si riprende, dopo un anno di separazione, si ritrovano

Un anno dopo che Haze, una cagnolina affettuosa e intelligente, era stata separata dalla sua proprietaria Ana a causa di un grave incidente automobilistico, è arrivata una notizia che ha commosso tutti. La donna, dopo essere uscita dal coma e aver iniziato a ricostruire la sua vita, ha scoperto che la sua amata cagnolina era ancora al rifugio e non era stata adottata. Haze, che aveva trascorso quasi un anno in un rifugio a San Diego, era rimasta lì nonostante le sue qualità e la sua affettuosità. La sua storia, però, ha dato un risultato inaspettato: Ana è tornata a cercarla e, dopo un incontro emozionante, Haze è tornata a casa.

La separazione dopo il grave incidente di Ana

La vita di Haze è cambiata improvvisamente quando Ana è rimasta coinvolta in un grave incidente automobilistico. Le conseguenze sono state drammatiche e la donna è finita in coma. Non essendoci la possibilità di occuparsi della cagnolina, un familiare ha preso la difficile decisione di affidarla alla San Diego Humane Society. Per Haze significava perdere improvvisamente tutti i suoi punti di riferimento: la casa, le abitudini quotidiane e soprattutto Ana non facevano più parte delle sue giornate. Al loro posto c’era un ambiente completamente nuovo, con persone sconosciute e altri animali.

La cagnolina aveva un carattere speciale, ma non riusciva a trovare una famiglia. Gli operatori del rifugio hanno però scoperto rapidamente il suo carattere speciale. Haze era una cagnolina socievole, intelligente e affettuosa, capace di creare facilmente un rapporto con le persone. Tutto lasciava pensare che la sua permanenza nella struttura sarebbe stata breve. Con il trascorrere delle settimane, però, qualcosa ha iniziato a sorprendere gli operatori.

Un legame che non è mai svanito

Nonostante le sue qualità, Haze continuava a non trovare una famiglia. Il rifugio cercò anche di aumentare la sua visibilità. Nina Thompson, responsabile delle pubbliche relazioni della San Diego Humane Society, ha raccontato a The Dodo di aver portato Haze persino in diversi programmi televisivi per farla conoscere a un pubblico più ampio. Era difficile comprendere perché una cagnolina giovane, bella e intelligente continuasse a essere ignorata dalle potenziali famiglie adottive. La distanza di un anno non è riuscita a cancellare il loro legame. I mesi passavano e Haze rimaneva al rifugio. Nessuno poteva sapere che, mentre lei continuava ad aspettare, dall’altra parte della città la persona più importante della sua vita stava combattendo per tornare alla normalità. Dopo il terribile incidente, Ana è riuscita a riprendersi dal coma. Il percorso che l’ha riportata alla sua quotidianità è stato lungo, mentre Haze continuava a vivere nel rifugio.

Quando finalmente la donna è stata nuovamente nelle condizioni di occuparsi di un animale, era convinta che fosse ormai troppo tardi per ritrovare la sua cagnolina. Era passato quasi un anno e Ana pensava che Haze fosse stata adottata da tempo e che avesse iniziato una nuova vita con un’altra famiglia. Decise così di visitare il sito della San Diego Humane Society con l’intenzione di cercare un altro cane da accogliere. Poi accadè qualcosa di completamente inaspettato. Mentre guardava i cani in cerca di casa, Ana si trovò davanti un volto impossibile da dimenticare. Era Haze.

La cagnolina dalla quale era stata costretta a separarsi era ancora nel rifugio. Dopo quasi un anno, nessuno l’aveva adottata. Per Ana fu una scoperta incredibile. Contattò immediatamente la struttura e raccontò agli operatori ciò che era successo. Anche per il personale della San Diego Humane Society fu una sorpresa enorme: la proprietaria di Haze, che aveva dovuto separarsi da lei a causa di circostanze drammatiche, era tornata. A quel punto mancava soltanto una cosa: farle incontrare nuovamente.

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Redazione Impronta Unika

La redazione di Impronta Unika cura guide pratiche sul benessere e sulla convivenza responsabile con gli animali.

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