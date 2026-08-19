Anatre al lavoro nei vigneti: 1.600 animali aiutano a combattere i parassiti in Sudafrica

Anatre si muovono in gruppo tra i vigneti di Stellenbosch, Sudafrica, come parte di un progetto di agricoltura sostenibile

1.600 anatre, ogni giorno, si muovono tra i vigneti di Stellenbosch, in Sudafrica, come parte di un progetto di agricoltura sostenibile. Queste piccole creature, integrate in un sistema ecologico, aiutano a combattere i parassiti senza l’uso di sostanze chimiche. La Vergenoegd Löw Wine Estate, una storica tenuta vinicola, ha adottato questa pratica fin dal 1983, quando ha iniziato a sperimentare metodi ecologici per preservare la salute del terreno. L’obiettivo è creare un ecosistema in cui animali, piante e attività umane convivano in armonia.

Un’idea agricola che si ispira alla natura

Le anatre, in particolare le Corritrici Indiane, sono diventate un simbolo di questa filosofia. Conosciute a livello internazionale, queste anatre si muovono rapidamente e si nutrono di piccoli animali come lumache e larve, contribuendo al controllo dei parassiti. La loro presenza non solo riduce la necessità di interventi chimici, ma anche migliora la fertilità del suolo grazie ai loro escrementi. La Vergenoegd Löw ha perfezionato questa pratica nel tempo, integrando la presenza delle anatre in un modello più ampio di agricoltura rigenerativa.

La collaborazione tra uomo e natura è il cuore di questa iniziativa.

Un’attrazione turistica e un’esperienza di sostenibilità

La “duck parade”, come viene chiamata questa scena, è diventata un’attrazione per i visitatori. Ogni mattina, centinaia di anatre si spostano attraverso i vigneti, creando un’immagine spettacolare e difficile da dimenticare. I video pubblicati sui social hanno reso questa realtà famosa a livello internazionale, attirando turisti da tutto il mondo. Tuttavia, dietro questa immagine divertente c’è un significato profondo: dimostrare come gli animali possano essere parte integrante di un sistema agricolo sostenibile. Non è l’unica esperienza del genere in Sudafrica. La Hartenberg Wine Estate ha adottato un approccio simile, integrando bovini, ovini e anatre in un progetto di agricoltura rigenerativa. L’obiettivo è preservare la biodiversità e ripristinare la fertilità del suolo, creando un ecosistema in cui ogni elemento ha un ruolo specifico.

Un’origine storica e una pratica tradizionale

Le Corritrici Indiane, con la loro caratteristica postura eretta, sono un’altra prova di come la natura possa ispirare soluzioni innovative. Originarie dell’Asia, queste anatre hanno una storia antica e sono state allevate in diverse regioni, tra cui Indonesia e Sudafrica. La pratica di condurre gruppi di anatre attraverso le campagne è ancora oggi presente in alcune aree rurali, dimostrando come questa forma di agricoltura possa essere radicata nella tradizione. La Vergenoegd Löw non rappresenta solo un esempio di innovazione, ma anche una testimonianza di come l’agricoltura possa lavorare in sinergia con la natura, senza compromettere la salute del suolo o la biodiversità. Questo modello, che si basa su una profonda conoscenza del territorio e del comportamento degli animali, è un’alternativa concreta a metodi più invasivi e dannosi.