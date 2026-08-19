Ranger, il cane che ruba snack in un negozio, diventa un fenomeno virale

Un cane si nasconde in un negozio per rubare snack, mentre altri cani lo aspettano fuori

Ranger, il cane che ruba snack in un negozio

Un cane chiamato Ranger ha conquistato l’attenzione di migliaia di persone grazie al suo comportamento unico: rubare snack in un negozio. La sua abitudine, iniziata come strategia di sopravvivenza, è diventata un hobby. Il cane, che vive a Coden, in Alabama, si nasconde quando il negozio è vuoto e si introduce in modo furtivo per prendersi ciò che vuole. Dalla pizza al gelato, non esiste snack che possa resistere al suo appetito. Ranger ha sviluppato una routine paziente, aspettando che il negozio sia vuoto prima di entrare.

Da strada a casa: la trasformazione di Ranger

Prima di trovare una casa, Ranger era un cane randagio che aveva bisogno di trovare cibo per sopravvivere. In quel periodo, entrare in un negozio era una necessità, non un gioco. Con il tempo, però, le sue azioni sono cambiate. Ora ha un tetto sopra la testa, pasti regolari e un padrone che lo ama. Tuttavia, il suo istinto di rubare non è scomparso. Anzi, sembra che abbia trasformato il comportamento in una forma di divertimento.

Ranger non si limita a rubare, ma ha anche sviluppato un’organizzazione straordinaria. A volte, porta altri cani randagi fuori dal negozio, mentre lui entra per cercare cibo. Un episodio ha mostrato quanto sia metodico: una volta è rimasto bloccato dentro e ha attivato l’allarme. Quando sono arrivati i poliziotti, hanno trovato Ranger dentro, mentre circa dieci cani attendevano fuori.

La sua abitudine ha trasformato un’esperienza di sopravvivenza in un comportamento che sembra divertente. Ranger ha anche iniziato a nascondere i suoi tesori. A volte, invece di mangiare subito, lo seppellisce nel terreno, creando depositi segreti per il futuro. Un video virale su TikTok ha mostrato il padrone, Shane Seaman, che ha trovato uno dei suoi tesori nascosti, rivelando che Ranger continua a raccogliere snack anche dopo aver avuto una casa. Seaman ha spiegato che, nonostante abbia un tetto sopra la testa e pasti regolari, Ranger non ha smesso di rubare. Al contrario, sembra che abbia trasformato il comportamento in un hobby. Per lui, rubare snack è diventato un gioco, un modo per sentirsi vivo. La sua storia è un esempio di come un’abitudine può evolversi nel tempo.

Nonostante la sua fama, Ranger non ha mai dato spiegazioni sulle sue azioni. Quando i giornalisti locali hanno provato a intervistarlo, il cane ha semplicemente detto “no comment”. Seaman, però, ha ipotizzato che il comportamento di Ranger non sia più legato alla fame, ma a un’abitudine che ha preso piede. Per lui, rubare snack è diventato un gioco, un modo per sentirsi vivo. La storia di Ranger è un esempio di come un cane può trasformare un’esperienza di sopravvivenza in un comportamento che, sebbene strano, è diventato parte della sua identità. Il suo viaggio, da randagio a cane amato, è un racconto che ha conquistato il web e ha reso il cane un simbolo di curiosità e affetto.