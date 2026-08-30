Kimi Antonelli e Lola Bunny: un legame speciale tra pilota e cucciola

Kimi Antonelli abbraccia Lola Bunny, una cucciola di Golden Retriever, durante una visita a un allevamento

Un incontro speciale tra pilota e cucciola

Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, ha fatto visita a un allevamento di Golden Retriever a San Marino, dove ha trascorso alcune ore circondato dai cuccioli. Tra tutti, una cucciola, Lola Bunny, sembra aver attirato la sua attenzione. Le immagini dell’incontro mostrano una sintonia immediata tra il giovane pilota e la cucciola, che ha suscitato interesse tra i fan. La visita di Antonelli all’allevamento ha suscitato curiosità e affetto. Il pilota, noto per la sua passione per i cani, ha dimostrato di apprezzare la compagnia dei cuccioli, che lo hanno accolto con gioia e affetto. Le immagini diffuse dall’allevamento Zampa d’Oro mostrano Antonelli che si lascia coccolare dai cuccioli, con Lola Bunny che sembra particolarmente legata a lui.

Un legame che potrebbe diventare duraturo

Sebbene non sia ancora ufficialmente adottato, il rapporto tra Kimi Antonelli e Lola Bunny appare promettente. Le immagini dell’incontro raccontano una connessione difficile da ignorare, con Antonelli che si dedica a coccolare la cucciola e riceve in cambio tutta l’esuberanza tipica di un cucciolo. La passione di Antonelli per i cani non è una novità. Il pilota ha sempre espresso un forte affetto per gli animali, e durante la sua crescita ha avuto anche un Pastore Tedesco. Ora, con Lola Bunny, sembra che il suo interesse per i quattro zampe si stia rafforzando.

La Formula 1 e i suoi cani: una storia parallela

Il rapporto tra i piloti di Formula 1 e i loro cani è diventato negli anni una sorta di storia parallela al Mondiale, seguita con affetto anche dagli appassionati. Tra i casi più noti, c’è quello di Lewis Hamilton e Roscoe, il Bulldog diventato una vera star del paddock e dei social. Dopo la perdita del suo compagno a quattro zampe, Hamilton ha ritrovato il sorriso accanto a una nuova cucciola di Golden Retriever, chiamata Halo.

Antonelli si unisce a questa tradizione. Anche Charles Leclerc condivide spesso momenti della sua quotidianità con Leo, il suo cane ormai diventato una presenza familiare anche per i tifosi del pilota monegasco. Ora potrebbe essere il turno di Antonelli, con Lola Bunny che sembra aver trovato un legame speciale con lui.

Aspettare per scoprire il futuro

Per il momento, Lola Bunny non è ufficialmente il cane di Kimi Antonelli, ma le immagini pubblicate dall’allevamento raccontano già una sintonia difficile da ignorare. L’allevamento ha condiviso le immagini dell’incontro senza fornire dettagli su un’eventuale adozione. Il futuro tra Antonelli e Lola Bunny rimane aperto. Per scoprire se quello tra i due sia stato soltanto un incontro speciale o l’inizio di una nuova vita insieme bisognerà quindi aspettare. Ma per il momento, il legame tra pilota e cucciola sembra essere nato da una connessione autentica e affettuosa.